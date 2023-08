Do 30 września trwa przyjmowanie zgłoszeń do programu grantowego „Talenty Jutra”. Uzdolnieni w dziedzinie nauk ścisłych młodzi ludzie w wieku 19-25 lat mogą otrzymać 25 tys. zł. Konkurs organizuje powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego Fundacja „Empiria i Wiedza”.

"Talenty Jutra" to program, którego celem jest inspirowanie młodych ludzi do tworzenia innowacji i realizacji projektów naukowo-badawczych w naukach ścisłych i medycynie - podają organizatorzy przedsięwzięcia w komunikacie. Obecnie trwa nabór do drugiej edycji programu.

Do programu można zgłaszać projekty badawcze będące w trakcie realizacji, wpisujące się w jedną z sześciu kategorii: biotechnologia, informatyka i nauki inżynieryjno-techniczne, nauki biologiczne, nauki o zdrowiu i medycyna, nauki chemiczne oraz nauki o Ziemi i środowisku, nauki fizyczne i astronomia, projekty dotyczące 3W (woda-wodór-węgiel).

Kapituła programu, w skład której wchodzą naukowcy i przedsiębiorcy inwestujący inwestują w badania, na podstawie zgłoszeń wyłania finalistów.

Drugi etap to spotkanie młodych naukowców i wynalazców z członkami komisji podczas sesji pitchingowych, w czasie których, finaliści w kilka minut muszą przekonać do swoich innowacyjnych projektów i przedstawić możliwości ich wdrożenia.

"W pierwszej edycji programu otrzymaliśmy niemal 100 zgłoszeń nowatorskich prac naukowych i wynalazków, z których wyłoniliśmy 50 finalistów. Wśród nagrodzonych grantem 20 projektów są np. dron z zestawem do reanimacji, Skin Preventer - inteligentny system wspomagania diagnostyki zmian skórnych czy opracowanie biokompatybilnego prekursora implantu kostnego z wykorzystaniem technik polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu" - powiedziała Zuzanna Piasecka, prezes zarządu Fundacji Empiria i Wiedza, cytowana w komunikacie.

Więcej informacji o programie i warunkach zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej organizatora: https://empiriaiwiedza.pl/konkursy/talenty-jutra

Polska Agencja Prasowa jest patronem medialnym programu "Talenty Jutra".