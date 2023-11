Dwudniowe spotkanie w warszawskim hotelu Sheraton Grand Warsaw to potężna dawka wiedzy, inspiracji i szansa na biznesowy networking z ekspertami z sektora spożywczego, handlu i HoReCa. Zapraszamy na XVI edycję Forum Rynku Spożywczego i Handlu - która potrwa 6-7 listopada 2023.

Rusza XVI Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Zobacz agendę/fot. PTWP

6 i 7 listopada zapraszamy do hotelu Sheraton Grand Warsaw na 18 sesji.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023 zgromadzi czołowych producentów, dostawców oraz liderów branży handlowej, spożywczej i HoReCa, a także ważnych przedstawicieli organizacji branżowych i otoczenia biznesowego tego sektora.

XVI edycja FRSiH odbędzie się pod hasłem "TrendsTalks", uczestnicy skupią się na analizie kluczowych trendów oraz zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych, które mają wpływ na funkcjonowanie i rozwój biznesów.

Zobacz AGENDĘ konferencji.

Zeszłoroczne forum zgromadziło 1800 zarejestrowanych uczestników, a nagrane debaty jeszcze na wiele miesięcy po wydarzeniu były źródłem wiedzy z wynikiem ponad 4 800 000 odtworzeń online.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023

Rusza XVI Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023.

⇨ Ponad setka ekspertów dzieląca się wiedzą i doświadczeniem

⇨ Kilkanaście sesji z tematami, którymi żyje polski handel i branża spożywcza

⇨ Grono ponad 60 partnerów – liderów rynku

⇨ Dwa dni spotkań, dyskusji i okazji do nawiązywania biznesowych relacji

⇨ Wieczorna gala i rozdanie branżowych nagród Food&Retail Awards oraz certyfikatów Dobry Produkt 2023

Tylko udział stacjonarny pozwoli Ci najpełniej wykorzystać forum. Zachęcamy do obecności w Warszawie, by nie tylko wysłuchać wiedzy ekspertów, ale i zadać nurtujące pytania panelistom oraz nawiązać nowe kontakty biznesowe z najważniejszymi graczami na rynku spożywczym, handlowym i HoReCa. Pierwszego dnia, 6 listopada, zaplanowana jest także wieczorna gala z nagrodami oraz networkingowy bankiet.

Nasi paneliści to starannie wybrane grono ekspertów i praktyków. Dbamy o to, by w dyskusjach uczestniczyli przedstawiciele zarządów największych sieci handlowych, liderzy rynku spożywczego, zarządy firm produkujących żywność, przedstawiciele z szerokiego otoczenia biznesowego wspierającego polskie marki i konsumentów, wizjonerzy rynku gastronomii. Sprawdź, kogo możesz wysłuchać i spotkać podczas 16. edycji forum.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu - AGENDA DZIEŃ PIERWSZY

6 listopada 2023, godz. 9.00-10.30 | sala Balowa ABCDE

Inauguracja

#strategy trends: Co z tą żywnością, co z tą produkcją, co z tą konsumpcją? – biznes szuka coraz łatwiejszych odpowiedzi na coraz trudniejsze pytania

· Co napędza, a co stopuje polski biznes spożywczy?

· Dynamiczna zmiana jako nowa norma: branża spożywcza zawsze w drodze: gospodarka, konsument, technologia

· Żywność, produkcja, konsumpcja w czasach AI: technologie przyszłości, rozwój firm, zdrowie konsumentów

· Zielona ekonomia w branży żywnościowej – zmiana, która wymaga zaangażowania

Rozmowa 1:1 (10 min):

Jakub Borowski, główny ekonomista, Credit Agricole Bank Polska SA

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Małgorzata Cebelińska, wiceprezes zarządu, SM Mlekpol

Piotr Her, prezes zarządu, SuperDrob SA

Piotr Kwiatkowski, prezes zarządu, Credit Agricole Bank Polska SA

Mariusz Makowski, dyrektor finansowy, Mars Wrigley w Polsce

Krzysztof Pawiński, prezes zarządu, Grupa Maspex

Karolina Zajdel-Pawlak, dyrektor zarządzająca, NielsenIQ

Moderacja: Edyta Kochlewska, redaktor naczelna, dlahandlu.pl

Komentarz Grupy Ad Hoc do debaty "Co z tą żywnością, co z tą produkcją, co z tą konsumpcją?"

6 listopada 2023, godz. 11.00-12.15 | sala Balowa A

Nic o nas bez nas. Biznes pod ostrzałem regulacji – czy polityka i branża spożywcza grają do tej samej bramki?

· System kaucyjny – ogromna zmiana, od której zależy los całej branży spożywczej

· Czego branża spożywcza oczekuje a czego potrzebuje od nowego rządu?

· Unijne regulacje – czy dotyczą tylko dużych graczy? Jak się do nich dostosować?

· Jak efektywnie organizować współpracę na linii rządzący – związki branżowe?

· Podatki sektorowe – w którym kierunku zmierzamy?

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektorka ds. korporacyjnych, Kompania Piwowarska SA

Mikołaj Piaskowski, radca prawny, współkierujący praktyką Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Baker McKenzie

Maciej Ptaszyński, prezes zarządu, Polska Izba Handlu

Adam Siekierski, Head of Public Affairs, Philip Morris Polska

Marcin Zieliński, dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju, Makarony Polskie SA

Moderacja: Paulina Piwowarek, redaktor prowadząca, PortalSpozywczy.pl

6 listopada 2023, godz. 11.00-12.15 | sala Balowa B

Koniec prostych przewag w branży rolno-spożywczej. Czas na eksport polskich marek i wartości

· Rekordowy rok 2022 w eksporcie. Czy jest do powtórzenia? Główne bolączki polskich eksporterów A.D. 2023

· Polski eksport rolno-spożywczy a Ukraina. Fakty i mity, szanse i zagrożenia

· UE jest już dla nas za mała. Gdzie jest potencjał do zwiększania eksportu polskiej żywności? Czy gra jest warta świeczki?

· Jak stworzyć produkty i marki atrakcyjne dla świata?

· Nie tylko duzi mogą mieć sukces w eksporcie. Jaka jest na niego recepta?

Prezentacja (10 min):

Koniec prostych przewag w branży rolno-spożywczej. Czas na eksport polskich marek i wartości

Jakub Olipra, starszy ekonomista, Credit Agricole Bank Polska SA

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Piotr Bieliński, prezes zarządu, Atlanta Poland SA

Paweł Gaca, prezes zarządu, SM Spomlek

Jakub Olipra, starszy ekonomista, Credit Agricole Bank Polska SA

Monika Piątkowska, prezes, Izba Zbożowo-Paszowa

Hubert Woźniak, prezes zarządu, Rajpol Sp. z o.o.

Moderacja: Olimpia Wolf, dziennikarka, PortalSpozywczy.pl

6 listopada 2023, godz. 11.00-12.15 | sala Balowa CDE

Z dużym można więcej. Kto napędza konsolidacyjną machinę w branży spożywczej i handlowej?

· Inflacja wymusza konsolidację. Czy mamy klimat do przejęć?

· Kto kupuje, a kto jest na sprzedaż? Przegląd sytuacja na rynku. Branże, które są na celowniku inwestorów

· Polskie firmy za granicą. Czy przejęcia mogą przyspieszyć ekspansję?

· Nadchodzi era gigantów? Czy łączenie się wielkich podmiotów ma sens?

· Polskie start-upy żywnościowe – czy są atrakcyjne na rynku fuzji i przejęć?

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Małgorzata Bobrowska, współzałożyciel, partner zarządzający, Resource Partners Sp. z o.o.

Maciej Dalecki, dyrektor Biura Branży Produkcyjnej i Medycznej, Bank Gospodarstwa Krajowego

Marek Felbur, doradca zarządu ds. operacji finansowych i negocjacji bankowych, Grupa Polmlek

Piotr Grauer, Partner Associate, Deal Advisory, Zespół Fuzji i Przejęć, KPMG w Polsce

Piotr Jankowski, dyrektor, Wydział Handlu, SM Mlekpol

Łukasz Targoszyński, partner, Baker McKenzie Polska

Marek Zagórski, prezes zarządu, Krajowa Grupa Spożywcza SA

Moderacja: Adam Tubilewicz, zastępca redaktora naczelnego, PortalSpozywczy.pl

6 listopada 2023, godz. 12.45-14.00 | sala Balowa A

#green trends

ESG w branży spożywczej: dobrostan zwierząt, klimat, konsument

· Czy ESG to tylko obowiązki? Jakie korzyści biznesowe może przynieść firmom wdrażanie różnych aspektów strategii ESG (klimat, dobrostan, środowisko)?

· Co ESG oznacza w praktyce dla konsumentów? Jak skorzystają oni na nowych wytycznych dla firm i zmianach legislacyjnych UE?

· Dobrostan zwierząt, klimat, konsument w strategii firm spożywczych. Przykłady praktyczne

· Czy zrównoważony system żywnościowy jest odporny na wojny, kryzysy i globalne wstrząsy?

· ESG. Jak rządzący mogą wspomóc firmy spożywcze?

· Produkcja zdrowszej żywności wychodzi firmom na zdrowie. Jak branża spożywcza może wpłynąć na zdrowie konsumentów bez utraty zysków?

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Małgorzata Bojańczyk, dyrektor, Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności

Piotr Her, prezes zarządu, SuperDrob SA

Mateusz Kowalczyk, CEO, Co-Founder, FOODSI

Lidia Krawczyk, Food Business Manager Poland, Compassion in World Farming

Patryk Krężelewski, członek zarządu, Foodmakers Sp. z o.o.

Sebastian Tołwiński, dyrektor ds. korporacyjnych i komunikacji Upfield w regionie Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej

Maciej Zduńczyk, Customer Service Field Manager, CHEP

Moderacja: Natalia Janus, dziennikarka, PortalSpozywczy.pl, HorecaTrends.pl

6 listopada 2023, godz. 12.45-14.00 | sala Balowa B

#consumer trends

Jak ugryźć nowego konsumenta? Trendy podane na talerzu i w social mediach

· Sprzedawcy pozytywnych emocji. Jak kreować markę w dobie fake newsów, inflacji, downsizingu i wszechstronnej krytyki?

· Nie każdy celebryta sprzeda wszystko. Jak dobierać influencerów i kto odpowiada za ich publikacje?

· Apetyt na spożywcze zyski. Dlaczego znani i lubiani inwestują w produkcję żywności?

· Jak nie poddawać się chwilowym modom i stworzyć markę na lata?

· Żywność dla nowego pokolenia wymaga specjalnej promocji. Co przekona „zetki”?

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Krzysztof Bogacz, dyrektor marketingu, LOTTE Wedel

Artur Gajewski, CMO, R&D, Quality Director, Shareholder, Foodwell Sp. z o.o.

Katarzyna Konwińska, Marketing Manager, SodaStream Poland Sp. z o.o.

Krystian Krystoforski, manager ds. marketingu i PR, Biurkom Flampol Sp. z o.o.

Marek Myślicki, Chief Growth Officer, Stor9, Head of Influencer Marketing Workgroup, IAB Poland

Anna Sambor, dyrektor marketingu, Herbapol-Lublin SA

Moderacja: Magdalena Brzózka, redaktor prowadząca, PortalSpozywczy.pl, HorecaTrends.pl

Komentarz Grupy Ad Hoc do debaty „Jak ugyźć nowego konsumenta?“

6 listopada 2023, godz. 12.45-14.00 | sala Balowa CDE

#technology trends

Fabryka przyszłości: zrównoważona, efektywna kosztowo i energetycznie

· W co inwestują polskie zakłady spożywcze? Przegląd najpopularniejszych technologii

· Ekologia to podstawa i „must be” dobrej inwestycji, ale musi się opłacać. Jak obniżyć rachunki w branży spożywczej?

· Automatyzacja i robotyzacja – nowoczesny zakład spożywczy

· Fabryka 4.0 nie tylko dla dużych firm. Rozwiązania szyte na miarę manufaktur

· Centra logistyczne i transport wewnętrzny – nowe technologie i przepływ towarów

Prezentacja (10 min):

Co z tym Zrównoważonym Rozwojem?

Karol Krowiak, Business Development Team Manager FMCG, Mitsubishi Electric

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Dariusz Bliźniak, wiceprezes, Grupa Kapitałowa Respect Energy

Patryk Kaczyński, prezes zarządu, Managing Director, Head of Sales Poland, SIG Combibloc Sp. z o.o.

Ireneusz Kozber, dyrektor logistyki, PPHU Millano Sp. z o.o.

Karol Krowiak, Business Development Team Manager FMCG, Mitsubishi Electric

Marek Piątkowski, dyrektor generalny, Bewa Sp. z o.o.

Marta Zarzeczna, dyrektorka ds. S&OP+, Danych, Analityki i Doskonałości Łańcucha Dostaw, Mars Wrigley w Polsce

Moderacja: Jacek Ziarno, redaktor naczelny, Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł

6 listopada 2023, godz. 14.45-16.15 | sala Balowa A

#green trends

Zielona branża spożywcza: od ESG przez GOZ, zrównoważone łańcuchy dostaw po czystą energię

· ROP i odpowiedzialność firm za cykl życia produktów. Skutki nowych regulacji

· System depozytowo-kaucyjny w Polsce – założenia kontra rzeczywistość. Co nowego dla firm, handlu i konsumenta?

· Zrównoważona logistyka, czyli realne oszczędności dla firm

· Fairtrade i rolnictwo zrównoważone, czyli odpowiedzialny dobór dostawców. Czy polscy konsumenci zwracają na to uwagę?

· Greenwashing, czyli jak uniknąć „zielonej” kompromitacji? Ekościema a regulacje prawne

· Implementacja SUP. Co oznacza w praktyce?

Prezentacja (5 min.)

ROP dla opakowań elastycznych w świetle PPWR

Magdalena Dziczek, dyrektor biura zarządu, członek zarządu, Związek Pracodawców Producentów Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Magdalena Dziczek, dyrektor biura zarządu, członek zarządu, Związek Pracodawców Producentów Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK

Ewelina Łukasik-Morawska, CEE Sustainability Hub Manager, PwC Polska

Piotr Romańczuk, dyrektor ds. ochrony środowiska, członek zarządu, Grupa Maspex

Anna Sapota, wiceprezes ds. public affairs dla Europy Północno-Wschodniej, Grupa TOMRA

Jakub Tyczkowski, prezes zarządu, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA

Tomasz Wika, Rapeseed Value Chain Director Europe & Country Lead Poland, Bunge

Marek Zdanowicz, prezes zarządu, Dalkia Polska Solutions Sp. z o.o.

Moderacja: Joanna Kędzierska, dziennikarka, Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł, WNP.PL

6 listopada 2023, godz. 14.45-16.45 | sala Balowa B

#consumer trends

Rozmowa 1:1 (10 min.)

Szymon Mordasiewicz, Managing Director, Consumer Panel Services GfK | Poland

Adam Tubilewicz, zastępca redaktora naczelnego, PortalSpozywczy.pl

Jak cię widzą, tak cię smakują. „Wizerunek mięsa A.D. 2023” 25 min

· Mięso walczy z zamiennikami na argumenty

· Promocja mięsa, czyli do kogo kierować komunikaty?

· Mięsne innowacje. Skąd czerpać inspiracje?

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Paweł Nowak, dyrektor zarządzający, Goodvalley Polska, producenta marki Dolina Dobra

Marietta Stefaniak, wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju, Zakłady Mięsne Silesia SA

Adam Zdanowski, współwłaściciel, ZM Wierzejki

Moderacja: Adam Tubilewicz, zastępca redaktora naczelnego, PortalSpozywczy.pl

#consumer trends

Novel food, białko owadzie, żywność roślinna. Jak z ciekawostek rynkowych uczynić prężną gałąź przemysłu spożywczego? 25 min

· Regulacje unijne a nowa żywność. Kto boi się innowacji?

· Owady w menu. Jak Polska może skorzystać na nowym trendzie?

· Żywność roślinna – wysyp innowacji. Czas na plant-based 2.0

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Piotr Grabowski, współzałożyciel, FoodTech.ac.

Mateusz Kowalewski, prezes zarządu, Hortimex Sp. z o.o.

Anna Malinowska, dyrektorka ds. rozwoju produktów roślinnych, CPF Poland

Moderacja: Anna Wrona, dziennikarka, PortalSpozywczy.pl, HorecaTrends.pl

#consumer trends

Nowe szaty alkoholu – NoLo, 0%, trendy, nowe grupy docelowe

60 min.

· Alkohole, które stały się napojami. Dla kogo wersje bezalkoholowe?

· Krafty, manufaktury, produkcja rzemieślnicza – czy to przyszłość rynku alkoholi?

· Wódka traci zwolenników. Jak ożywić jej wizerunek?

· Jaki będzie 2024 rok na rynku alkoholi? Eksperci wskazują trendy

Rozmowa 1:1 (5 min.)

Jakub Nowak, prezes zarządu, JNT Group

Jakub Szymanek, dziennikarz, PortalSpozywczy.pl

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Krzysztof Apostolidis, prezes zarządu, Partner Center

Witold Franczak, dyrektor, Browar Bóbr Limanowa Sp. z o.o.

Mariusz Glenszczyk, prezes zarządu, TiM SA

Jakub Nowak, prezes zarządu, JNT Group

Marek Sypek, dyrektor zarządzający, Stock Polska

Moderacja: Jakub Szymanek, dziennikarz, PortalSpozywczy.pl

6 listopada 2023, godz. 14.45-16.15 | sala Balowa CDE

#technology trends

Cyfrowa transformacja branży spożywczej

· Dane i analityka – czyli digitalizacja w służbie efektywnej produkcji żywności

· Sztuczna inteligencja – w czym może pomóc firmom spożywczym i jak mądrze ją wykorzystywać?

· Wspomaganie zarządzania zasobami firmy – produktywność dzięki automatyzacji procesów

· Dostawca rozwiązań cyfrowych partnerem producenta żywności. Jak znaleźć swoją „drugą połówkę” w branży?

Prezentacja (15 min):

DXC Spark, Inteligentna Produkcja

Magdalena Rempuszewska, Digital Transformation Architect, CEE, Amazon Web Services

Paweł Worożyszczew, Service Delivery Manager, DXC Technology

Dyskusja, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Mateusz Jesiołowski, członek zarządu, dyrektor technologii i optymalizacji procesów, Krynica Vitamin SA

Tomasz Mietiułka, dyrektor finansowy Upfield na Europę Centralną i Południowo-Wschodnią, wiceprezes zarządu, Upfield Polska

Andrzej Szubryt, PreSales Manager, BPSC

Maciej Włodarczyk, prezes zarządu, IGLOTEX SA

Paweł Worożyszczew, Service Delivery Manager, DXC Technology

Mariusz Ziombek, prezes zarządu, Schulz Infoprod Sp. z o.o.

Moderacja: Donata Chruściel, dziennikarka, PortalSpozywczy.pl, HorecaTrends.pl

6 listopada 2023, godz. 19.00 | sala Balowa ABCDE

Gala wręczenia nagród Food & Retail Awards oraz Certyfikatów Dobry Produkt

Forum Rynku Spożywczego i Handlu - TO JUŻ XVI EDYCJA

Głównymi nurtami tematycznymi tegorocznego Forum pod hasłem TrendsTalks będą:

• STRATEGY TRENDS

kultura innowacji vs. kryzysowe potrzeby | czas na eksport polskich marek i wartości | nowe modele biznesowe | biznes pod ostrzałem regulacji | polsko-ukraińskie tematy nt. rolnictwa | odpowiedzialność społeczna i budowanie lepszej marki

• TECHNOLOGY TRENDS

żywność w czasach AI | dane i analityka – scyfryzowana fabryka w służbie efektywnej produkcji | zdigitalizowana przyszłość handlu: e-commerce, omnichannel, data marketing | sztuczna inteligencja na linii produkcyjnej | nowe technologie dla konsumentów

• GREEN TRENDS

zrównoważony handel: cyrkularność, niemarnowanie, kaucyjność | fabryka przyszłości: zrównoważona, efektywna kosztowo i energetycznie | novel food, białko owadzie, żywność roślinna | żywność dla zdrowia ludzkości i planety | zielone twarze gastronomii | zrównoważone łańcuchy dostaw

• CONSUMER TRENDS

preselekcja trendów: co dla zetki, co dla silvera? | apetyt na spożywcze zyski | sprzedawcy pozytywnych emocji | konsument 2030: ultrakomfort, wellbeing, cyfrowe życie, cyfrowe płatności | handel w czasach nadkonsumpcji: less is more | zakupy jutra

• HORECA TRENDS

gastronomia przyszłości | formaty dla klientów z apetytem | roboty w HoReCa | dark kitchen | restauracje vs. sklepy – walka o klientów | wszystkie twarze gastronomii: od gwiazdkowych restauracji, po sieciówki i food trucki | pracownicy – jaka przyszłość dla sektora gastro?

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023: Poznaj naszych partnerów i sponsorów

