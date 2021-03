Trwają prace nad przepisami o crowdfundingu

Jak wynika z informacji zamieszczonej w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, planowane zmiany są związane z wdrożeniem regulacji unijnych. Chodzi o rozporządzenie, które wprowadza w Unii Europejskiej jednolite zasady dotyczące finansowania społecznościowego (European Crowdfunding Service Provider, ECSP), tzw. crowdfundingu, oraz stosowną dyrektywę. Przepisy te mają obowiązywać od 10 listopada 2021 r.

Jak wyjaśniono na stronie KPRM, crowdfunding to rozwiązanie z dziedziny technologii finansowej, które zapewnia małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), w szczególności spółkom typu start-up, alternatywny dostęp do finansowania. Realizowane jest ono za pośrednictwem specjalnej platformy udostępnianej w internecie otwartemu gronu odbiorców przez dostawcę usług crowdfundingowych.

Unijne rozporządzenie dotyczy platform crowdfundingowych: działających w tzw. modelu udziałowym, w którym inwestor w zamian za wpłatę obejmuje papiery wartościowe (najczęściej akcje) wyemitowane przez właściciela projektu; ułatwiających udzielanie pożyczek społecznościowych.

Rozporządzenie przyznaje dostawcom usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych swobodę świadczenia usług w całej Unii Europejskiej, jednocześnie nakładając na nich konieczność spełniania określonych obowiązków organizacyjnych. Zawiera także rozwiązania podnoszące poziom ochrony inwestorów.

Planowany termin przyjęcia odpowiednich zmian w polskim prawie to III kwartał tego roku. Nad odpowiednimi przepisami pracuje Ministerstwo Finansów - informuje KPRM na swojej stronie.

Wytłumaczono, że projektowana ustawa wskaże Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) jako organ właściwy do nadzoru nad dostawcami usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych. Zarazem przyzna KNF odpowiednie uprawnienia nadzorcze - m.in. do zawieszania konkretnych ofert finansowania społecznościowego lub zawieszania prowadzenia działalności przez dostawców oraz do współdziałania z organami wymiaru sprawiedliwości i organami nadzoru z innych państw członkowskich UE.