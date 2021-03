Trwają prace nad systemem kaucyjnym

Paweł Rychlik zapytał ministra klimatu czy i na jakim etapie trwają prace mające na celu wprowadzenie w Polsce systemu recyklingu opakowań PET poprzez system kaucji zwrotnej?

Zdaniem posła recykling to jeden z najlepszych sposobów na zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych, jak i zahamowanie budowy nowych składowisk odpadów. Ten sam surowiec może być wykorzystywany kilka razy, materiałem szczególnie do tego przeznaczonym jest plastik. Jednak w obecnej sytuacji większość opakowań produkowanych z plastiku trafia na składowiska odpadów. Sytuacja mogłaby ulec zmianie wskutek wprowadzenia rozszerzonej odpowiedzialności producenta poprzez uruchomienie systemu kaucji zwrotnej butelek PET w punktach sprzedaży.

Na jego interpelację odpowiedział Jacek Ozdoba, sekretarz stanu w ministerstwie klimatu i środowiska.

W odpowiedz czytamy: "Aktualnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska prowadzone są prace zmierzające do transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. W ramach tych prac na wprowadzających napoje w butelkach z tworzyw sztucznych o pojemności do 3l zostanie nałożony obowiązek osiągnięcia poziomu selektywnego zbierania odpadów powstałych z tych butelek. Mając na uwadze wysokie wymagane poziomy selektywnego zbierania (77% w 2025 r. oraz 90% w 2029 r.) przedsiębiorcy prawdopodobnie sami zdecydowaliby się na wprowadzenie dobrowolnego systemu kaucyjnego na butelki z tworzywa sztucznego, co może się okazać najbardziej efektywnym sposobem uzyskania tak wysokich poziomów zbierania w odniesieniu do tego typu opakowań. Niemniej jednak trwają pracę nad opracowaniem przepisów, które wyznaczałyby ramy prawne funkcjonowania systemów kaucyjnych. Ponadto rozważana jest również możliwość wprowadzenia przepisów, które objęłyby systemem kaucyjnym także i inne opakowania np. butelki szklane czy puszki aluminiowe.