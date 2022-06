Trzeba budować świadomość bezpieczeństwa osób w rolnictwie

Data: 08-06-2022

Trzeba budować świadomość zagrożeń w rolnictwie u osób, które nie uległy wypadkom, bo bezpieczeństwo jest najważniejszą kwestią - powiedział w środę wicepremier Henryk Kowalczyk podczas inauguracji konkursu "Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym".

fot. PAP/Mateusz Marek

"Ważne jest, abyśmy mieli świadomość zagrożeń w rolnictwie i budowanie świadomości u osób, które nie uległy wypadkom, które zdrowia nie straciły" - zaznaczył wicepremier i minister rolnictwa podczas inauguracji 4. edycji konkursu dla młodzieży, który ma prowadzić do poprawy bezpieczeństwa w rodzinnym gospodarstwie rolnym: "Moja Wizja Zero - Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym".

Bezpieczeństwo osób w rolnictwie

Kowalczyk dodał, że liczy na "znakomite pomysły" młodych ludzi, które przebiją się do świadomości wszystkich i zwiększą bezpieczeństwo całych rodzin pracujących w gospodarstwie. Przypomniał, że gospodarzem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Otwierając w środę konkurs, prezes KRUS Aleksandra Hadzik przypomniała, że skierowany jest on do młodzieży w wieku od 13 do 21 lat.

Jest to konkurs filmowy, bo uczestnicy mają za zadanie nagranie krótkiego filmu (od 30 s do 2 min.). W tym roku, podczas tej edycji konkursu, chcemy zwrócić szczególną uwagę na trzy filary - bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan rodziny - powiedziała Aleksandra Hadzik

Hadzik zaznaczyła, że na zgłoszenia do konkursu KRUS będzie czekać do 30 września br.

Promocja bezpieczeństwa

Prezes KRUS przypomniała, że celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży szkolnej i studentów uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie w rolnictwie Wizji Zero - międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym.

Wizja Zero jest strategią prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego - ISSA (ang. International Social Security Association), do którego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego należy od 1991 roku. Strategia ta została opracowana przez ekspertów BHP oraz medycyny pracy, pracodawców, menadżerów, przedstawicieli pracowników, inspektorów pracy i innych z całego świata.

Wizja Zero opiera się o trzy filary: Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan, oraz Siedem Złotych Zasad: w tym m.in. zasada: przejmij inicjatywę - zaangażuj się, zidentyfikuj zagrożenia - kontroluj ryzyko, zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy - bądź dobrze zorganizowany, zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie: maszyny, narzędzia i stanowisko pracy, a także zasada: daj dobry przykład i motywuj innych.