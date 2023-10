Trzecia Droga chciała i wiele na to wskazuje, że będzie kotwicą demokracji przez następne lata w Polsce - powiedział w niedzielę wieczorem lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Wybory parlamentarne 2023. Liderzy Trzeciej Drogi Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz w sztabie wyborczym Trzeciej Drogi w Warszawie; fot. PAP/Rafał Guz

Szymon Hołownia: Trzecia Droga będzie kotwicą demokracji

Podczas wieczoru wyborczego, Szymon Hołownia podkreślił, że "Trzecia Droga chciała i wiele na to wskazuje, że będzie kotwicą demokracji przez następne lata w Polsce".

"Udało się nam zrobić coś, co do tej pory wydało się być w Polskiej polityce - współpracę, duet, koalicję, w której ludzie szanują się nawzajem" - powiedział.

Hołownia podziękował także działaczom Trzeciej Drogi. "To są setki tysięcy ludzi, którzy przez ostatnie tygodnie zdzierali buty i gardła, chodzili od domu do domu, od człowieka do człowieka" - mówił.

Prezes PSL: to dzień wielkiej zmiany w Polsce

- To jest dzień wielkiej zmiany, która następuje w Polsce. Nie odbyłaby się ona, gdyby nie powstała Trzecia Droga - powiedział prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, jeden z liderów Trzeciej Drogi Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz w pierwszym przemówieniu po ogłoszeniu sondażu exit poll Ipsos, według którego Trzecia Droga zdobyła 13 proc. głosów w wyborach do Sejmu, podziękował koalicjantowi, liderowi Polski 2050 Szymonowi Hołowni.

"Dla nas wszystkich jest to wielki dzień. Dzień wielkiej zmiany, która następuje w Polsce. Nie odbyłaby się ona, gdyby nie powstała Trzecia Droga" - oświadczył prezes PSL na wieczorze wyborczym Trzeciej Drogi w stolicy.