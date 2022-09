Od 1 września br. Krzysztof Bogacz został nowym dyrektorem marketingu oraz członkiem zespołu zarządzającego w firmie Wedel. Jakie jeszcze zmiany kadrowe wydarzyły się w ostatnich miesiącach?

Trzy zmiany kadrowe w branży spożywczej, fot. shutterstock

Pekpol zmienił prezesa

Od lipca 2022 roku nowym prezesem ZM Pekpol jest Piotr Szczęsny. Wcześniej przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej i od początku powstania zakładów brał aktywny udział w tworzeniu firmy, jej działalności i budowaniu marki Pekpol. Dotychczasowy prezes – Tomasz Łączyński, po ponad 20 latach pracy w firmie, przeszedł na emeryturę.

Piotr Szczęsny jest związany z branżą mięsną od kilkudziesięciu lat. Przez ostatnie lata obejmował stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej w firmie. Zakłady Mięsne Pekpol to firma, którą współtworzył i rozwijał od początku funkcjonowania, zarówno jeśli chodzi o sferę produkcyjną, jak i handlową.

- Od wielu lat konsekwentnie realizujemy strategię rozwoju firmy, mamy jasno wytyczone cele. To procentuje, zakłady się rozwijają – obserwujemy wzrost zainteresowania naszymi produktami, nie tylko na polskim rynku, ale również i zagranicznym. Realizujemy zamówienia dla dużych klientów, to motywuje nas do zmian i stałego wzmacniania potencjału produkcyjnego. Zwiększone wolumeny produkcyjne i wzrost zapotrzebowania klientów wymagają wypracowania jeszcze większej efektywności i wydajności, usprawnienia procesów i ich optymalizacji. To z kolei wiąże się z wieloma inwestycjami w zakładzie, które rozpoczęliśmy jeszcze z byłym prezesem – Tomaszem Łączyńskim – wyjaśnia Piotr Szczęsny, Prezes ZM Pekpol Ostrołęka.

Wedel z nowym dyrektorem marketingu

Od 1 września br. Krzysztof Bogacz został nowym dyrektorem marketingu oraz członkiem zespołu zarządzającego w firmie Wedel. Ostatnie trzy lata Krzysztof obejmował funkcję Beauty Categories Marketing Director Polska/CEE w firmie AVON.

Krzysztof Bogacz pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Agencji Marketing Service TBWA\Tequila w Poznaniu. Następnie w Kompanii Piwowarskiej odpowiadał między innymi za biznes marki Tyskie, a także za wprowadzenie na rynek marki Książęce. W L’OREAL Polska opracowywał i wdrażał strategię dla marki w roli Dyrektora Marketingu KERASTASE. Następnie w Nivea Polska z sukcesem podjął wyzwanie odwrócenia sytuacji rynkowej marki BAMBINO. Ostatnie trzy lata pracował w AVON jako Beauty Categories Marketing Director Polska/CEE.

- Praca dla Wedla jest spełnieniem moich największych ambicji jako marketingowca, ponieważ mam realny wpływ na markę, która tworzona jest w Polsce, gdzie produkty rozwija się w fabryce tuż obok i to polski zespół marketingu kreuje strategie, asortyment, komunikacje i aktywacje dla całego świata. Z drugiej strony podchodzę do tego wyzwania z pełną pokorą, gdyż jestem świadomy wielkiej historii marki i jej szczególnie emocjonalnej pozycji w sentymencie konsumentów - komentuje Krzysztof Bogacz.

Krzysztof ukończył Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Łódzkim oraz Trade i Marketing w Poznańskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej. Prywatnie interesuje się modą, rozwojem osobistym a także motoryzacją.

Pamapol z nowym dyrektorem operacyjnym

Zarząd Pamapol SA poinformował, że 5 września 2022 r. Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę o powołaniu z tym dniem do zarządu spółki Łukasza Marka Woźnego i powierzeniu mu sprawowania funkcji członka zarządu, dyrektora operacyjnego.

Łukasz Woźny jest absolwentem Politechniki Opolskiej Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (magister inżynier, 2001-2006). Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, kierunek Zarządzanie Produkcją (2010-2011), a także studia Franklin University MBA w Wyższej Szkole Bakowej we Wrocławiu (2016). Był uczestnikiem programu First Time Manager" Harvard Business Review (2011-2012) i szeregu szkoleń w zakresie zarządzania, planowania jakości produktu itp.

Doświadczenie zawodowe Łukasza Woźnego:

2020-2022: Hilton Foods (sektor FMCG) - General Manager,

2018-2020: Tecsolum Industrial Brushes Spółka z o.o. (sektor produkcyjny) - Dyrektor Zakładu,

2014-2018: Tarczyński S.A. - Dyrektor Operacyjny, od 2016: Pełnomocnik Zarządu ds. Produkcji

2012-2014: HBC Consulting Sp. z o.o. - Lean Manufacturing Dyrektor,

2012-2013: Druk Markuszewscy Sp. z o.o. - Menedżer Produkcji,

2008-2012: Whirlpool Polska S.A. - Lean Manufacturing Koordynator,

2007-2008: Autoliv Poland Safety Systems Sp. z o.o. - Inżynier procesu w dziale TTC, rozwoju i wdrażania nowych projektów,

2006-2007: LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. - Inżynier Procesu.