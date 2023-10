Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził w czwartek, że konsument ma prawo uzyskać od kredytodawcy wszystkie niezbędne dokumenty związane z zawartą umową – wskazała kancelaria Bochenek i Wspólnicy w informacji nadesłanej PAP.

Jak wskazała kancelaria Bochenek i Wspólnicy w informacji nadesłanej PAP, w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Sprawiedliwości udzielił odpowiedzi na pytanie, zadane przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt I C 1900/21.

"Pytanie, jakie zostało zadane przez rzeczony Sąd sprowadzało się do kwestii ustalenia, czy artykuł 16 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG (w kontekście zasady skuteczności prawa Unii Europejskiej) należy interpretować w ten sposób, że konsument albo przedsiębiorca na którego konsument przelał swoje uprawnienia, ma prawo żądać wydania umowy wraz z regulaminem od kredytodawcy, a także wszelkich informacji dotyczących spłaty kredytu" - czytamy w informacji nadesłanej przez kancelarię prawną.

Sprecyzowała ona, że chodzi o dokumenty, które są niezbędne do weryfikacji kwoty wypłaconych konsumentowi środków z tytułu zwrotu proporcjonalnej części całkowitych kosztów kredytu w związku z jego wcześniejszą spłatą, które to dokumenty są niezbędne do wytoczenia powództwa o ich zwrot.

"Sąd Rejonowy uzasadniając skierowane pytanie, posłużył się prokonsumencką wykładnią wskazanego przepisu, podkreślając prawo konsumenta do uzyskania od kredytodawcy, w każdym czasie dokumentów niezbędnych do weryfikacji wysokości uzyskanych środków, czy też ewentualnego wytoczenia powództwa. W ocenie Sądu, możliwość pozyskania dokumentów dotyczących spłaty kredytu związana jest z zasadą skuteczności prawa Unii Europejskiej" - czytamy w informacji prasowej. - "Powyższe stanowisko Sądu zostało zaaprobowane przez wyrok Trybunału. TSUE potwierdził, że prawem konsumenta jest możliwość uzyskania od kredytodawcy wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z zawartą umową" - dodano.

W informacji wskazuje się, że wyrok TUSE "potwierdza ochronę przysługujących konsumentom praw, jako słabszych stron umowy". Stwierdzono także, że wyrok stanowi potwierdzenie słuszności podejmowanych przez konsumentów działań polegających na zwróceniu się do kredytodawcy z wnioskiem o wydanie dokumentów, na podstawie których konsument może ustalić, czy jego prawa zostały naruszone, a następnie na ich podstawie skierować pozew do właściwego sądu.

"Nie można również zapomnieć, że TSUE w sprawie C-383/19 zajmował się zagadnieniem proporcjonalnego zwrotu kosztów kredytu w przypadku jego wcześniejszej spłaty. W ocenie Trybunału prawo konsumenta do obniżenia całkowitego koszty kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu obejmuje wszystkie koszty, jakie zostały nałożone na konsumenta. Stanowisko wyrażone przez Trybunał jest korzystne dla kredytobiorców i stwarza podstawy do ubiegania się o proporcjonalny zwrotu wszystkich kosztów jakie bank pobrał przy udzieleniu kredytu w sytuacji jego wcześniejszej spłaty" - podano w informacji prasowej.