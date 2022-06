Tusk: apeluję do władzy – zostawcie w spokoju zwykłych ludzi mówiących o drożyźnie

Autor: PAP, AK

Data: 17-06-2022, 19:33

Apel do władzy i PiS-u, aby zostawić w spokoju zwykłych ludzi, którzy mówią o drożyźnie, wystosował w piątek przewodniczący PO Donald Tusk na briefingu prasowym w Myślenicach (Małopolskie).

Donald Tusk na briefingu prasowym mówił o drożyźnie/ fot. PTWP

"Apeluję do władzy, do PiS-u - jeśli chcecie ścigać tych, którzy mówią głośno, że wasze rządy oblekają w drożyznę, to jestem do dyspozycji. Zostawcie w spokoju zwykłych ludzi, możecie mnie zacząć ścigać za prawdę" - powiedział lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk w Myślenicach podczas piątkowego briefingu prasowego.

Ukaranie działaczki PO

Przewodniczący stanął w ten sposób w obronie przewodniczącej PO w powiecie myślenickim. Ewa Wincenciak-Walas kilka dni temu została ukarana przez sąd za umieszczenie na budynku urzędu gminy w Myślenicach, bez zgody burmistrza, kartek z napisami "PiS=drożyzna", "PiS = inflacja 8 proc.", "PiS = prąd + 24 proc."

Sąd ukarał działaczkę PO naganą, ale odstąpił od grzywny. Do zdarzenia doszło 19 grudnia w czasie demonstracji w sprawie wolnych mediów i przeciwko rosnącym cenom.

Drożyzna w Polsce

Jak przekonywał w piątek Tusk, Ewa Wincenciak-Walas została "skazana symbolicznie", ale ważne, za co zaczęto ją "ścigać", za co przesłuchiwała ją policja. "Wygłosiła pogląd, który wygłosiła niedawno także pracownica poczty w Pacanowie - zagrożono jej (pracownicy poczty-PAP) wyrzuceniem z pracy za to, że powiedziała głośno o tym, co Polacy dzisiaj czują, widzą, (...) że dzisiaj mamy w Polsce drożyznę" - mówił Tusk.

Zdaniem Tuska burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka (PiS) "postanowił rozpocząć ściganie pani Ewy" za to, że wywiesiła na drzwiach urzędu informacje o drożyźnie.

"Nie możemy pozwolić na to, żeby w Polsce zwykli obywatele, którzy mówią rzeczy oczywiste, byli ścigani, karani" - mówił Tusk zaznaczając, że "władza nie może zamykać ludziom ust w tak oczywistej sprawie, jaką jest drożyzna".

Z kolei Ewa Wincenciak-Walas powiedziała dziennikarzom: "Ja jestem przedstawicielem mieszkańców, którzy też widzą, że jest drożyzna. Nie bójcie się, mówicie o tym głośno, wszystkich nas nie zamkną".

Podczas piątkowego briefingu prasowego Tusk i Wincenciak-Walas postawili przed budynkiem urzędu miasta i gminy tablicę z napisem "PiS=drożyzna".

Wincenciak-Walas poinformowała PAP, że będzie się odwoływać od wyroku Sądu Rejonowego w Myślenicach.