Biznes i technologie

Tusk do komisarza Wojciechowskiego. "Podaj się chłopie do dymisji"

Autor: PAP

Data: 18-04-2023, 13:41

Dziś warto zażądać, żeby wyznaczony przez PiS komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski złożył rezygnację, bo nic nie zrobił w sprawie kryzysu zbożowego - podkreślił we wtorek lider PO Donald Tusk. "Podaj się chłopie do dymisji, zrezygnuj" - apelował Tusk do Wojciechowskiego.

Donald Tusk; fot. PAP/Artur Reszko