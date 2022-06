Tusk: Gdybym został premierem, na pierwszy ogień wziąłbym obniżenie cen w Polsce

Autor: PAP (op. AT)

Data: 14-06-2022, 13:27

Gdybym został premierem, na pierwszy ogień wziąłbym obniżenie cen w Polsce oraz stłumienie inflacji - powiedział szef PO Donald Tusk, pytany o pierwsze decyzje, gdyby został premierem.

Tusk chce obniżyć ceny w Polsce

Podczas wywiadu Tusk został spytany m.in. o to, jaka byłaby jego pierwsza decyzja, gdyby został ponownie premierem. Szef PO odpowiedział, że "chciałby podjąć równolegle kilka kluczowych decyzji". "Na pierwszy ogień wziąłbym obniżenie cen w Polsce, a więc cały zestaw posunięć dotyczących stłumienia inflacji, zabezpieczenia oszczędności Polaków, obniżenia marż państwowych koncernów, takich jak Orlen czy PGNiG. Wpłynąłbym też na politykę banków, która jest krytycznym czynnikiem w sytuacji inflacyjnej" - powiedział przewodniczący Platformy.

Zadeklarował też, że "dałby podwyżkę plus 20 proc. pracownikom sfery budżetowej, w tym nauczycielom". "Budżetówka to grupy zawodowe, to ludzie, którzy dziś mało zarabiają, choć są bardzo wykwalifikowani, ciężko pracują i reprezentują na co dzień państwo wobec obywatela. Tu nie ma o czym dyskutować. Podwyżka pensji po prostu im się należy" - ocenił.

Co zrobiłby Tusk gdyby był premierem?

Tusk mówił również o tym, że - jeśli zostanie premierem - to "nowa władza szybko podejmie cały zestaw decyzji, mniej rządowych, a bardziej parlamentarnych, dotyczących między innymi odbudowy wymiaru sprawiedliwości, w tym Trybunału Konstytucyjnego i niezależnej prokuratury, a także przywrócenia publicznej roli mediom". "Chodzi o to, by ludzie odpowiedzialni za zło, które dzieje się w Polsce, odpowiedzieli za nie nie tylko w sensie politycznym, ale i karnym. Krótko mówiąc: wielkie, wielkie sprzątanie" - powiedział Tusk.

Pytany, czy obiecuje Polakom rozliczenie obecnej władzy, potwierdził. "Tak. Będę w tym bardzo zdeterminowany" - podkreślił. Dopytywany, czy "rozliczy też TVP", odparł: "To będzie jedna z tych spraw, które podejmę pierwszego dnia. Nie będziemy musieli przedkładać ustawy, która będzie narażona na weto prezydenckie. Mamy już gotowy cały pakiet decyzji, które pozwolą Polakom odzyskać media publiczne z rąk PiS-owskich partyjniaków". Na pytanie, "gdzie będzie miejsce Jarosława Kaczyńskiego po przegranych wyborach", Tusk odparł, że "to będzie zależało od pracy niezależnego prokuratora".

Tusk: Nie dostałem żadnej emerytury

Szef PO pytany był też w wywiadzie, czy otrzymuje emeryturę i czy czuje się bogatym człowiekiem. "Jeszcze nie dostałem żadnej emerytury - ani krajowej, ani europejskiej - więc nie wiem, jakie to jest uczucie. Wiem za to, że ja i moja rodzina jesteśmy bezpieczni pod względem finansowym" - powiedział. "Wracając do mediów publicznych: powypisywano różne bzdury na temat domniemanej wysokości mojej emerytury, szczególnie tej krajowej" - dodał.

Pytany, jaką emeryturę dostanie z ZUS, odparł, że "ostatnia informacja, jaką dostał z ZUS, mówi o 3 tysiącach (zł) z kawałkiem". "Ta kwota, podobnie jak w przypadku innych osób, co jakiś czas ulega pewnym zmianom, bo niestety rośnie umieralność, a to wpływa na wyliczenia" - dodał. Tusk zadeklarował też, że gdy dostanie emeryturę - prawdopodobnie w czerwcu albo lipcu - to "chętnie podzieli się informacją, ile dokładnie wynosi". "A gdy otrzymam emeryturę europejską - też o tym poinformuję" - dodał.

Pytany, czy jako polityk potrafi "wejść w buty" emerytki, która dostaje tysiąc złotych miesięcznie przy prawie 14-procentowej inflacji, Tusk odparł, że "ma wokół siebie osoby, także w rodzinie, które dostają takie emerytury". "Staram się im pomagać i je wspierać. Zostałem wychowany w dość prostych warunkach: takie było całe moje dzieciństwo i wczesna młodość" - powiedział.

Według medialnych szacunków lider PO może liczyć na ok. 10 tys. zł państwowej emerytury. Byłemu szefowi Rady Europejskiej przysługuje również świadczenie z Brukseli w wysokości ponad 20 tys. zł miesięcznie. Tusk niedawno skończył 65 lat, a więc osiągnął wiek emerytalny.