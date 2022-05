Tusk: koszty koszyka, który chcemy napełnić w sklepie, wzrosły o 20-25 proc.

Koszyk, który chcemy napełnić produktami w sklepie spożywczym czy warzywnym, to jest wzrost kosztów o 20-25 proc. – ocenił w środę szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. / fot. PAP/Marek Zakrzewski

Donald Tusk o inflacji i drożyźnie

Lider PO przebywa w środę z wizytą w województwie lubelskim, którą rozpoczął w Międzyrzecu Podlaskim od spotkania z właścicielem sklepu owocowo-warzywnego.

Donald Tusk odniósł się do wysokiej inflacji w Polsce, wskazując, że "polska rodzina odczuwa o wiele dotkliwiej drożyznę niż wskazują na to statystyki". "Rok do roku pieczywo podrożało średnio 18 proc., mięso drobiowe - 32 proc., wołowina - 24 proc. cukier - 25 proc." - wyliczył były premier.

"Ryż nie podrożał tak drastycznie, wiec na tę przysłowiową miskę ryżu premiera (Mateusza) Morawickiego być może niektórych stać, bo podrożał tylko 9 proc. rok do roku" - ocenił Tusk.

Donald Tusk odpowiada Danielowi Obajtkowi: Nikt tak bardzo nie łupił polskiego kierowcy jak Orlen

Lider PO odniósł się do słów prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka, który powiedział, że "nie łupimy kierowców" nawiązując do tematu marży rafineryjnej. Tusk zwrócił uwagę na - jego zdaniem - rekordowo wysokie marże Orlenu. "To jest kilkaset procent. W ogóle firmy energetyczne mają swoje złote żniwa w ostatnich kilku miesiącach. Nikt tak bardzo nie łupił polskiego kierowcy, jak Orlen czy prezes Obajtek, dlatego uważam jego słowa za wyjątkowo aż prowokujące" - ocenił szef PO.

Według Tuska, podwyżki dla nauczycieli na poziomie 4 proc. są upokarzające, kiedy - jak mówił - "taki prawdziwy koszyk, który chcemy napełnić w sklepie spożywczym czy warzywnym, to jest wzrost kosztów 20-25 proc.".

Zapytany przez dziennikarzy o to, kto według niego stoi za obecną wysoką inflacją i czy jest to tzw. putinflacja, odpowiedział, że "ceny w Polsce zaczęły rosnąć na długo przed wojną" na Ukrainie. "Oczywiście wojna stanowi też czynnik bardzo negatywny, nie tylko dla naszej gospodarki. Tylko nie chciałbym, żeby wojna i agresja Putina zwalniała z roboty i z obowiązków polskie władze" - stwierdził Tusk.

"Przede wszystkim dramatyczne błędy pana (Adama) Glapińskiego, szefa Narodowego Banku Polskiego doprowadziły do tego, że u nas ta inflacja jest o wiele, wiele wyższa, niż mogłaby być, niezależnie od tego, że wojna ma tu także negatywny wpływ - co jest bezdyskusyjne" - dodał.

W Międzyrzecu Podlaskim lider PO spotkał się z właścicielem sklepu owocowo-warzywnego, a następnie wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami sfery budżetowej m.in. z nauczycielami i pracownikami socjalnymi