Twórca szczepionki: nie można co pół roku szczepić planety na Covid-19

Andrew Pollard, jeden z twórców szczepionki na koronawirusa opracowanej przez Uniwersytet Oksfordzki i firmę AstraZeneca, powiedział, że próba szczepienia całej populacji świata co pół roku jest niewykonalna i zamiast podawać kolejne dawki wszystkim powyżej 12. roku życia należy skoncentrować się na szczególnie zagrożonych osobach.

Autor: PAP

Data: 04-01-2022, 18:11

Nie można co pół roku szczepić planety na Covid-19 /fot. Unsplash

"Nie możemy co pół roku szczepić planety na Covid-19" - podkreślił naukowiec w opublikowanym we wtorek wywiadzie dla dziennika "The Telegraph".

Potrzeba więcej danych, aby ustalić "czy, kiedy i jak często będą potrzebowali dodatkowej dawki ci, którzy są zagrożeni" - dodał Pollard.

Uznał, że nie wiadomo jeszcze, czy naprawdę potrzebna jest czwarta dawka szczepionki, oraz że powinno się podjąć decyzję o takiej kampanii szczepień dopiero po kolejnych badaniach.

Czwarte dawki

Tymczasem Izrael rozpoczął już szczepienia czwartą dawką, którą od poniedziałku mogą otrzymać w tym kraju wszyscy pracownicy służby zdrowia i osoby powyżej 60. roku życia. Także nowy minister zdrowia Niemiec Karl Lauterbach zapowiedział pod koniec grudnia, że Niemcy "będą potrzebowali czwartej dawki szczepionki" - przypomina Reuters.

Pollard powiedział jednak w wywiadzie, że jeśli chodzi o pandemię, to "najgorsze jest już za nami" i aby wyjść na prostą, świat "musi tylko przebrnąć przez zimę".