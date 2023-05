Na początku maja br. swoją premierę miał robot sprzątający Kobold VR7. Jego producentem jest Vorwerk, twórca kultowego Thermomixa.

Nowy robot sprzątający Kobold VR7; fot. mat.pras.

Robot sprzątający Kobold VR7

- Robot sprzątający jest uzupełnieniem modułowego systemu do utrzymania czystości Kobold VK7. Jest to również idealnym rozwiązaniem dla każdego, kto szuka sposobu, aby poświęcać mniej czasu na sprzątanie - podaje firma Vorwerk.

Robot sprzątający Kobold VR7 kosztuje 6645 zł.

Thermomix w Polsce. Fenomen

Thermomix to lifestylowy fenomen w Polsce – bez którego coraz więcej osób nie wyobraża sobie życia, a na pewno codziennego gotowania.

Za sukcesem tego kuchennego urządzenia w Polsce stoją jeszcze co najmniej trzy zjawiska – popularność kulinariów, pandemia i sprzedaż bezpośrednia, która zyskała nową twarz. Thermomix można nabyć od przedstawiciela / przedstawicielki, którzy organizują pokazy (np. w domu zainteresowanego) ukazując mu całe spektrum zastosowań urządzenia i przygotowując najbardziej wymyślne dania, które – dzięki wynalazkowi firmy Vorwerk - nie wymagają dużego nakładu pracy.

Cena najbardziej pożądanego robota (wersja podstawowa) w Polsce to 5995 zł. Są różne formy finansowania: gotówka, kredyt plus gotówka. Thermomix TM6 zawiera: podstawową książkę kucharską "Proste pomysły", akcesoria tj. koszyczek, miarka, motylek, osłona przed rozpryskiwaniem, przystawka Varoma®, 6 miesięcy bezpłatnego dostępu do portalu przepisów Thermomix Cookidoo®.