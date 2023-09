W czwartek odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej części Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy ul Niepodległości 90 w Tychach. W nowej przestrzeni powstały m.in.: gabinety lekarskie, sale do rehabilitacji oraz strefa relaksacyjna.

"Wiemy, w jak trudnej sytuacji znajdują się rodzice dzieci niepełnosprawnych i jak bardzo potrzebują pomocy i wsparcia. Dzięki rozbudowie ośrodka dorośli niepełnosprawni będą mieli zapewnioną opiekę, a ich rodzice choć trochę wytchnienia w opiece nad swoimi dziećmi" - powiedział Andrzej Dziuba, prezydent Tychów, cytowany w wiadomości prasowej.

Rodzice dorosłych osób niepełnosprawnych od dawna czekali na rozbudowę budynku. Do tej pory w budynku OREW mogły przebywać osoby tylko do 25. roku życia. Dlatego problemem rodziców było co zrobić z opieką nad starszymi niepełnosprawnymi.

"Nasza placówka od 1992 roku świadczy kompleksową pomoc w zakresie rehabilitacji, edukacji i rewalidacji osobom od trzeciego do 25. roku życia. W ośrodku przebywają aktualnie 52 osoby z różnym stopniem niepełnosprawności. Kolejne 25 to niepełnosprawni dorośli, którzy do tej pory korzystali ze Świetlicy Terapeutycznej Stowarzyszenia, która mieści się w pomieszczeniach należących do parafii św. Benedykta przy ul. Nałkowskiej. Od września osoby te będą przebywać w naszym ośrodku przy al. Niepodległości" - dodała dyrektor Ewa Pawlak.

Ponadto, w tyskim OREW znajduje się punkt wczesnej interwencji, do którego rocznie trafia ok. 150 dzieci w wieku od 0-7 lat z zaburzeniami rozwojowymi lub z podejrzeniem wystąpienia tych zaburzeń. Ośrodek podkreśla, że jego działalność jest bezpłatna dla podopiecznych. Utrzymuje się on z dotacji celowych, które starczają jedynie na jego bieżące potrzeby.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 12 mln zł. W jego ramach dobudowano nowe parterowe skrzydło budynku o powierzchni ponad 1600 mkw. W nowej przestrzeni powstały m.in.: gabinety lekarskie, sale do rehabilitacji, strefa relaksacyjna, gabinet hydroterapii, kuchnia treningowa, pracownie warsztatowe oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Wyremontowano także elewację istniejącego budynku, a w ogrodzie ośrodka powstała spacerowa ścieżka z przepuszczalnej dla wody nawierzchni mineralno-żywicznej. Ośrodek zadbał również o tereny wokół budynku, na którym znalazły się nowe nasadzenia drzew i krzewów.

"Los ośrodka szczególnie leżał nam na sercu. Nigdy nie było wątpliwości, jak bardzo ważna jest to inwestycja. Bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w jej realizację" - podkreśliła podczas uroczystości Hanna Skoczylas, zastępca prezydenta Tychów ds. zrównoważonego rozwoju.

Uroczyste otwarcie nowej części Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego połączone było z jubileuszem 30-lecia OREW, a także 60-lecia Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tychach.

"Pomoc osobom z niepełnosprawnościami wymaga ogromnego poświęcenia i miłości" - dodała zastępca prezydenta Tychów ds. zrównoważonego rozwoju. - "Za tę pomoc chciałam serdecznie podziękować wszystkim byłym i obecnym pracownikom ośrodka i stowarzyszenia".