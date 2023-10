Od jakiegoś czasu dużo mówi się o greenwashingu kontekście tego, że zarówno KE, jak i UOKiK sprawdzają, czy spółki nie wprowadzają klientów w błąd jeśli chodzi o deklaracje ekologiczności i zrównoważonego rozwoju. Na co konkretnie zwracają uwagę urzędnicy?

Jak zaznacza Mikołaj Piaskowski, kwestie ekologii i zrównoważonego rozwoju mają i będą miały coraz większe znaczenie w biznesie, także w branży spożywczej.

- Greenwashing to idea związana z marketingowym sposobem przedstawiania naszej polityki i prezentowania produktu, kiedy to w nieprawdziwy sposób pokazuje się cechy produktu, podkreślając, że posiada pewne cechy ekologiczne lub bardziej ekologiczne niż inni. To wprowadzenie konsumentów w błąd. Taka praktyka musiała siłą rzeczy znaleźć się na radarze regulatorów, w tym prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który na początku tego roku wszczął kilkanaście postępowań wyjaśniających w sprawie polityk prowadzonych przez szereg przedsiębiorców, głównie z branży kosmetycznej, odzieżowej lub e-commerce - komentuje współkierujący praktyką Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Baker McKenzie.