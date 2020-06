U nas działa, czyli dziś Dzień Informatyka

Ilu informatyków potrzeba, aby wkręcić żarówkę? Żadnego. To problem sprzętowy. Kto ma zrozumieć, zrozumie ten żart. Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że "Informatyk" to bardzo pojemne określenie - liczba informatycznych profesji sięga dziś już kilkudziesięciu. Nie wszyscy to wiedzą, ale informatycy to także m.in. specjaliści ds. sieci komputerowych, bezpieczeństwa informacji, projektanci gier komputerowych, serwisanci i projektanci sprzętu komputerowego, specjaliści od sztucznej inteligencji i komputerowej analizy danych oraz oczywiście programiści.

- Od lat aktywnie wspieramy rozwój młodych talentów informatycznych. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy program rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych. Dzięki niemu studenci oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych zdobędą cenną wiedze i umiejętności z zakresu algorytmicznego rozwiązywania problemów, programowania oraz projektowania gier komputerowych - przypomina minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Przystępując do programu młodzież może wybrać, w którym obszarze chce poszerzać swoją wiedzę, zgłaszając się do "Mistrzostw w Algorytmice i Programowaniu" lub do "Mistrzostw w Projektowaniu Gier Komputerowych".

- W obecnie trwających pilotażowych edycjach w projekcie bierze udział 640 uczniów. A to dopiero początek. W trakcie całego programu, a zaplanowaliśmy go do 2029 roku, weźmie w nim udział 5 tysięcy uczniów (...) A to nie wszystko - w tym roku otwieramy program również dla studentów! Planujemy, że w ciągu 10 lat obejmiemy wsparciem 5 tysięcy osób - dodaje szef MC.

- W 2018 r., w 16 miastach średniej wielkości otworzyliśmy Kluby Młodego Programisty. To miejsca, w których uczniowie z klas 1-6 mogli brać udział w bezpłatnych warsztatach programowania. Kilka tygodni temu, z oczywistych względów uruchomiliśmy Klub Młodego Programisty online. Zainteresowanie zajęciami przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. W każdych zajęciach biorą udział tysiące osób - podkreśla.

- Nauka programowania to dobry pomysł nie tylko ze względu na dynamicznie zmieniający się rynek pracy, który jest otwarty na różnego rodzaju specjalistów IT. Kompetencje, które zdobywamy ucząc się programowania, to w dużej mierze takie umiejętności, które przydadzą się nie tylko na rynku pracy, ale i w codziennym życiu - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Nauka programowania, to nie tylko dobra inwestycja w przyszłość dzieci. To także sposób na zdobycie takich umiejętności jak logiczne myślenie, analizowanie informacji, czy szukanie niestandardowych rozwiązań. Warto tego spróbować - dodaje szef MC.

Wszystkim informatykom w dniu ich święta życzymy wszystkiego, co najlepsze. Przede wszystkim jednak tego, by zawsze - na każde pytanie i z czystym sumieniem - mogli odpowiadać, to co lubią najbardziej: u nas działa!