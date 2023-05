Biznes i technologie

UBS: jeśli 800 plus zostanie wprowadzone w 2024 r., będzie czynnikiem pro-inflacyjnym

Autor: PAP

Data: 18-05-2023, 13:33

Podwyżka świadczenia 500 plus do 800 plus oznacza wzrost wydatków o 24 mld zł rocznie, tj. o 0,6 proc. PKB; jeśli nowe świadczenie zostałoby wprowadzone w 2024 r., byłoby czynnikiem zwiększającym inflację – ocenili analitycy z UBS.