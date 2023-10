Biznes i technologie

Uciekająca para młoda. Nie zapłacili za wesele w restauracji

Autor: PAP

Data: 02-10-2023, 10:07

Karabinierzy poszukują Włocha i Polki, którzy uciekli po swoim weselu koło Frosinone we włoskim regionie Lacjum nie płacąc rachunku w restauracji, wynoszącego 8 tysięcy euro. Jak ustalono, małżonkowie polecieli do Niemiec; nie wyklucza się, że stamtąd pojadą do Polski. O uciekającej młodej parze informują włoskie media.

Poszukiwani Włoch i Polka, którzy uciekli po swoim weselu; fot. unsplash.com / Nathana Dumlao