Następny koncert Sanah z cyklu "Uczty nad Ucztami" odbędzie się 8 września w Gdańsku na stadionie Polsat Plus Arena, a finał trasy nastąpi w Warszawie na PGE Narodowym 22 września. Bilety na wszystkie wydarzenia zostały wyprzedane.

Sanah (Zuzanna Irena Grabowska) - piosenkarka, skrzypaczka, autorka tekstów i kompozytorka - łączy młodzieżowy slang z poezją, czerpiąc z twórczości polskich poetów, m.in. Wiesławy Szymborskiej, Juliusza Słowackiego oraz Adama Mickiewicza. Kilkakrotnie zdobyła Fryderyka w ostatnich latach. W tym roku rozpoczęła nową trasę koncertową pt. "Uczta nad Ucztami", tym samym spełniając swoje marzenia z dzieciństwa. "Wymarzyłam coś na moich 5 urodzinach. Dopiero dziś, tak trochę nieśmiało, ale chciałabym spróbować zrealizować to marzenie. Nieśmiało, ale jednak… zapraszam Was na STADIONY!!! PS. Gdyby nie to nieustanne wsparcie, które codziennie dostaję od Was, dziś nie byłabym taka odważna. Dziękuję Wam moi kochani najukochańsi!" - można przeczytać na oficjalnej stronie wokalistki.

"Nie mogłam sobie wymarzyć nic innego! Dziękuję! Jesteście niesamowici" - napisała na Facebooku, informując o wyprzedaniu wszystkich miejsc na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie. Sprzedane zostały także wszystkie miejsca na koncert Polsat Plus Arena w Gdańsku.

"Wracając do Sanah, zaciekawiło mnie to, że poszła pod prąd. Jeśli chodzi o np. akcentowanie słów. Poszła pod prąd, jeśli chodzi o styl młodej dziewczyny, ubierającej się czasami pod Kalinę Jędrusik czy Wiolettę Villas. Poszła pod prąd, jeśli chodzi o muzykę, którą sobie wymyśliła. Więcej - coś musiało się takiego wydarzyć, że wyłapuję w radio wokalistki, które ją naśladują. To może im się nie udać - jest tylko jedna Sanah, jest jeden Dawid Podsiadło, jest jeden Ralph Kamiński" - powiedział Dorocie Kieras w rozmowie z PAP Michał Bajor, aktor, piosenkarz i kompozytor.

Cykl koncertów rozpoczął się na stadionie Śląskim w Chorzowie 15 sierpnia. Widzów przywitała niespodziewana wypowiedź video Roberta Makłowicza nawiązująca do tytułowej "Uczty" zaraz po której, na specjalnie przygotowanych telebimach odtworzono intro złączonych ze sobą wszystkich znanych utworów z kariery artystki.

"Przed wami za chwilę uczta wielopiętrowa, uczta nad ucztami. Uczta dźwiękowa oraz uczta wizualna. Przygotowana przez najwybitniejszą artystkę i szefową. Wybitne szefowe i wybitni szefowie to artyści. Zatem - ucztujcie" - powiedział Makłowicz.

Podczas głównej części koncertu Sanah przygotowała widzom jeszcze inne niespodzianki; Zaprosiła gości specjalnych tj. Grzegorza Turnaua i Piotra Kupichę. Towarzyszył jej chór. Pierwszy raz na żywo wykonała nową piosenkę "Skanah" oraz podzieliła się nagraniami ze swojego wesela.

Sanah od kilku miesięcy dawała swoim słuchaczom wskazówki, jakim projektem będzie "Uczta nad Ucztami". W singlu "Najlepszy dzień w moim życiu" artystka ujawniła że: marzy "wciąż o stadionie".

Następne koncerty z cyklu "Uczty nad Ucztami" odbędą się na stadionie Polsat Plus Arena w Gdańsku 8 września, a finałowy występ, na PGE Narodowy w Warszawie 22 września. Bilety na całą trasę zostały wyprzedane. Organizatorami wydarzenia są DM Agency i Magic Records.