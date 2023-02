Naszym celem jest zduszenie rosyjskich przychodów do budżetu - powiedział w piątek Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś po uzgodnieniu przez kraje członkowskie Unii limitów cen na produkty ropopochodne z Rosji.

Ambasador wyjaśnił, że chodzi o to, by zagwarantować, iż regularnie co dwa miesiące Polska będzie mogła kontrolować ceny rynkowe rosyjskich produktów, a także by ustanawiać cenę maksymalną na poziomie niższym od ceny rynkowej. Jak dodał, będzie to duże uderzenie w rosyjskie przychody.

Zawarte w Brukseli przez ambasadorów państw członkowskich przy UE porozumienie zakłada, że limit cenowy na rosyjski olej napędowy wyniesie 100 dolarów za baryłkę, a na olej opałowy 45 dolarów. Limity mają zacząć obowiązywać od 5 lutego.

Jak podkreślił ambasador Sadoś, w toku negocjacji uwzględniono postulat Polski, Estonii i Litwy dotyczący mechanizmu dostosowującego pułapy cenowe na produkty z rosyjskiej ropy do wahań rynkowych.

W grudniu UE wprowadziła limit na rosyjską ropę naftową. Piątkowe porozumienie rozszerza ten mechanizm na produkty ropopochodne.

Z Brukseli Łukasz Osiński