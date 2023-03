Produkcja tekstyliów jest katastrofalna dla środowiska i wiąże się również z wyzyskiem pracowników. Unia Europejska postanowiła wyjść temu problemowi naprzeciw i do 2030 r. całkowicie zreformować branżę mody.





UE chce całkowicie zreformować produkcję odzieży, fot. shutterstock

UE chce wyeliminować pracę przymusową

Unia Europejska w zeszłym roku zatwierdziła "Strategię na rzecz wyrobów włókienniczych o obiegu zamkniętym". Jednym z podstawowych celów UE jest wyeliminowanie pracy przymusowej w swoim łańcuchu dostaw, która wciąż ma się świetnie w krajach rozwijających się.

By poradzić sobie z tym problemem, Unia Europejska nie planuje zwiększenia produkcji lokalnej, lecz zwiększenie regulacji całego łańcucha dostaw.

Praca niewolnicza jest obecnie ogromnym problemem

Jeśli chodzi o dzieci, pracuje ich aż 160 mln (czyli co dziesiąte dziecko), a 25 mln robi to przymusowo. Są zatrudnianie, bądź przymuszane do pracy, w sześciu na siedem największych polach bawełny. W Uzbekistanie na czas zbiorów wszystkie szkoły (oprócz tych, do których chodzą dzieci najbogatszych) są zamykane, a dzieci są obowiązkowo wysyłane na pola, by zbierać bawełnę.

