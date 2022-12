Biznes i technologie

UE chce ostrzejszych przepisów w sprawie opakowań. "Żaden kraj nie jest na to gotowy"

Autor: Albert Katana

Data: 28-12-2022, 10:14

KE chce zmniejszyć ilość odpadów opakowaniowych per capita aż o 15 proc. do 2040 r. w porównaniu ze stanem z 2018 r. - W mojej ocenie żaden kraj UE nie jest przygotowany na takie rozwiązanie - komentuje Konrad Nowakowski, prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań.

KE chce zmniejszyć ilość odpadów opakowaniowych per capita aż o 15 proc. do 2040 r. w porównaniu ze stanem z 2018 r. Jak przygotowana do tego jest Polska? fot. shutterstock