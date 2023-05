Biznes i technologie

UE: Europoseł Halicki w PE: "lex Tusk" to nie jest kolejna ustawa łamiąca konstytucję; to nowe narzędzie władzy autorytarnej, która wie, że traci poparcie

Autor: PAP

Data: 31-05-2023, 20:29

"Lex Tusk" to nie jest kolejna ustawa, która łamie konstytucję; to specjalne narzędzie władzy autorytarnej, która wie, że traci społeczne zaufanie - mówił w czwartek w Parlamencie Europejskim eurodeputowany PO Andrzej Halicki podczas debaty na temat polskiej ustawy, powołującej specjalną komisję do zbadania wpływów Rosji.