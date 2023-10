Posłowie PE przyjmują nowy instrument, by chronić Unię przez szantażem ekonomicznym. Instrument ma powstrzymać obce mocarstwa od zastraszania Unii i jej państw członkowskich.

UE już ma sposób na ochronę przez szantażem ekonomicznym. fot. shutterstock

UE wymyśliła sposób na ochronę przez szantażem ekonomicznym

We wtorek stosunkiem głosów 578 do 24 (19 posłów wstrzymało się od głosu) Parlament przyjął rozporządzenie, które wprowadza nowy instrument handlowy. Dzięki niemu Unia i jej państwa członkowskie będą mogły reagować – zgodnie z prawem międzynarodowym i jako środek ostateczny – na szantaż ekonomiczny ze strony obcego państwa, które chce wpłynąć na konkretny rodzaj polityki lub konkretne stanowisko.

Instrument chroniący przed wymuszaniem ma chronić suwerenność Unii i jej państw członkowskich. Obecnie bowiem obce mocarstwa coraz częściej nieuczciwie zapewniają sobie przewagę rynkową za pomocą handlu i inwestycji.

Co to jest wymuszanie?

Rozporządzenie unijne stanowi, że z wymuszeniem ekonomicznym mamy do czynienia wtedy, gdy państwo trzecie próbuje wpłynąć na Unię lub któreś z jej państw członkowskich, by dokonały określonego wyboru politycznego. Stosuje wtedy wobec nich środki handlowe lub inwestycyjne bądź grozi zastosowaniem takich środków. Choć wymuszenie podważa autonomię strategiczną Unii, nie obejmuje go porozumienie o Światowej Organizacji Handlu. Zatem do przypadków wymuszenia ekonomicznego nie można stosować mechanizmu rozstrzygania sporów tej organizacji, chyba że wymuszenie obejmuje aspekty, które naruszają jej zasady.

Na mocy nowych przepisów Komisja będzie miała cztery miesiące, by zbadać przypadki potencjalnego wymuszenia. Na podstawie jej ustaleń Rada kwalifikowaną większością głosów podejmie decyzję o tym, czy rzeczywiście doszło do wymuszenia. Na podjęcie tej decyzji będzie mieć od ośmiu do dziesięciu tygodni. Nowe narzędzie ma przede wszystkim zachęcać do dialogu – ma służyć przekonaniu władz kraju spoza Unii, by zaprzestały wymuszenia. Jeżeli dialog nie przyniesie jednak spodziewanych efektów, Unia będzie miała do dyspozycji cały wachlarz środków walki z wymuszeniem. Jeżeli dojdzie do wymuszenia, Komisja – za zgodą państw członkowskich – rozważy odpowiednią reakcję. Będzie miała na to sześć miesięcy. Komisja będzie też musiała na bieżąco przekazywać informacje na ten temat Parlamentowi i Radzie.

UE i wymuszenia. Potencjalne środki odwetowe

Europosłowie włączyli do instrumentu obszerny wykaz środków odwetowych, z jakich będzie mogła skorzystać Unia w przypadku wymuszenia. Liczą, że dzięki nim instrument będzie w większym stopniu działał odstraszająco. Unia będzie mogła zatem ograniczyć handel towarami i usługami, prawa własności intelektualnej oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Będzie też mogła ograniczyć dostęp do swojego rynku zamówień publicznych czy rynku kapitałowego. Unia będzie mogła również wprowadzić zezwolenia na produkty w oparciu o unijne prawodawstwo sanitarne i przepisy dotyczące produktów chemicznych.

Nowe przepisy stanowią także, że Unia będzie mogła domagać się naprawy szkody od kraju trzeciego, który dopuścił się wymuszenia. Komisja będzie mogła ponadto zastosować środki, aby naprawę szkody wyegzekwować.

Sprawozdawca i przewodniczący Komisji Handlu Międzynarodowego Bernd Lange (S&D, DE) powiedział: Instrument ten umożliwia szybką reakcję na naciski gospodarcze ze strony innych krajów. Wprowadziliśmy jasne ramy czasowe i jasne definicje, aby określić, czym są tei naciski i jak na nie reagować. Mamy teraz do dyspozycji szeroki wachlarz środków zaradczych i wypełniliśmy nasz zestaw narzędzi instrumentami obronnymi. Chociaż to narzędzie przeciwdziałania szantażowi powinno działać jako środek odstraszający, będziemy również w stanie podjąć działania w razie potrzeby w celu obrony suwerenności Unii Europejskiej

Gdy Rada oficjalnie przyjmie rozporządzenie (co ma nastąpić w październiku), wejdzie ono w życie 20 dni po opublikowaniu go w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Komisja zaproponowała ten mechanizm w grudniu 2021 roku, w odpowiedzi na naciski Parlamentu Europejskiego i w odpowiedzi na presję gospodarczą wywieraną przez USA podczas administracji Trumpa, a także liczne konfrontacje między UE a Chinami. Nowy instrument uzupełnia wiele narzędzi ochrony handlu przyjętych w ostatnich latach. W maju liderzy G7 ogłosili uruchomienie platformy koordynacji przeciw wymuszaniu ekonomicznemu. Platforma ta nawiązuje do inicjatywy Unii.