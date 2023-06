Biznes i technologie

UE: Komisarz Reynders: nowa polska ustawa dot. powołania specjalnej komisji narusza zasadę demokracji; była premier Szydło: praworządność w Polsce nie jest łamana (aktualizacja)

Autor: PAP

Data: 14-06-2023, 13:45

Nowa polska ustawa dot. powołania specjalnej komisji do badania rosyjskiej ingerencji w bezpieczeństwo wewnętrzne Polski narusza zasadę demokracji – mówił podczas debaty w PE komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders. "W Polsce praworządność nie jest łamana. Polska nie jest i nie będzie chłopcem do bicia. Polska nie da się sterroryzować poprzez wasze ataki i kary – mówiła europosłanka, była premier Beata Szydło (PiS), zwracając się do Reyndersa.