Unijni ministrowie odpowiedzialni w swoich rządach za kwestie energetyki, którzy obradowali we wtorek w Brukseli, nie osiągnęli porozumienia w sprawie ceny maksymalnej na gaz – poinformowała dziennikarzy wieczorem minister klimatu i środowiska RP Anna Moskwa.

"Saga o cenie maksymalnej na gaz - odcinek kolejny. Widzieliśmy się już wielokrotnie. Wszyscy mamy deja vu. I ta dzisiejsza Rada to był też swoisty rodzaj deja vu" - ironizowała Anna Moskwa.

"Wydaje się, że za każdym razem jesteśmy coraz bliżej kompromisu, natomiast kiedy dochodzimy do tej faktycznej ceny, to są państwa - możemy sobie wyobrazić, które - (co do których) nie wiemy czy to samo rozumieją przez cenę maksymalna, co my. Wydaje się, że chcą tę cenę maksymalną - wysoką - na rynku zapewnić. A może niekoniecznie zadbać o interes przemysłu europejskiego, interes Europejczyków" - ubolewała polska minister.