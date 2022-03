UE: nowe sankcje wobec Rosji formalnie przyjęte

UE formalnie już przyjęła nowe sankcje wobec Rosji. Chodzi m.in. o zakaz transakcji z niektórymi przedsiębiorstwami państwowymi oraz zakaz nowych inwestycji w rosyjskim sektorze energetycznym. Sankcje obejmują również ograniczenia w handlu żelazem i stalą oraz towarami luksusowymi z Rosją.

Autor: PAP

Data: 15-03-2022, 10:32

UE formalnie przyjęła nowe sankcje wobec Rosji/fot. unsplash.com

Unia Europejska zdecydowała również o objęciu sankcjami "kluczowych oligarchów, lobbystów i propagandystów forsujących narrację Kremla o sytuacji na Ukrainie oraz kluczowych firm z sektora lotniczego, wojskowego i podwójnego zastosowania, stoczniowego i budowy maszyn". Sankcje dotyczą też "osób związanych z rosyjską bazą obronną i przemysłową".

UE: nowe sankcje wobec Rosji formalnie przyjęte

To jednak nie koniec. UE postanowiła również: "zakazać świadczenia jakichkolwiek usług w zakresie ratingu kredytowego, a także dostępu do wszelkich usług subskrypcyjnych związanych z działalnością w zakresie ratingu kredytowego jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi z Rosji".

Poza tym wspólnota zdecydowała się na wprowadzenie kompleksowych ograniczeń eksportu urządzeń, technologii i usług dla energetyki.

Oddzielnie UE dała Komisji Europejskiej zielone światło do przyłączenia się w imieniu Unii do wielostronnego oświadczenia w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę przy wsparciu Białorusi, które ma zostać wydane przez Światową Organizację Handlu (WTO).

UE potwierdziła swoją gotowość do podjęcia wszelkich działań uznanych za niezbędne dla ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa. Mogą to być działania wspierające Ukrainę lub działania dotyczące zawieszenia koncesji lub innych zobowiązań wobec Rosji, takie jak zawieszenie klauzuli największego uprzywilejowania dla produktów i usług tego kraju. Ponadto, w świetle materialnego poparcia Białorusi dla działań rosyjskich, UE uważa, że proces akcesyjny Białorusi do WTO powinien zostać zawieszony.

Czego domaga się Unia Europejska? Aby Rosja natychmiast i bezwarunkowo zaprzestała działań zbrojnych i wycofała wszystkie siły i sprzęt wojskowy z całego terytorium Ukrainy oraz w pełni szanowała integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową.