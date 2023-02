Biznes i technologie

UE: polska firma promuje technologię bakteriofagów w rolnictwie; czeka na decyzję KE

Autor: PAP

Data: 08-02-2023, 09:36

Polska firma promuje w Unii Europejskiej rozwój technologii bakteriofagów w hodowli zwierząt. To wirusy, które dodawane do pasz zapobiegają rozwojowi chorób bakteryjnych. Firma liczy na szybką decyzję Komisji Europejskiej w sprawie dopuszczenia technologii do obrotu.

fot. Sveta Fedarava on Unsplash