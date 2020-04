UE pomoże krajom rozwijającym się spoza Wspólnoty w walce z pandemią

W środę odbyła się wideokonferencja ministrów państw UE odpowiedzialnych za politykę rozwojową. Koncentrowała się na sprawie wsparcia przez UE i jej państwa członkowskie krajów rozwijających się w walce z kryzysem związanym z pandemią Covid-19. Polskę na spotkaniu reprezentował wiceminister Paweł Jabłoński.

Jak podał MSZ, wiceszef polskiej dyplomacji podkreślił konieczność priorytetowego potraktowania przez UE wsparcia dla krajów leżących w jej bezpośrednim sąsiedztwie, w szczególności państw Bałkanów Zachodnich i krajów Partnerstwa Wschodniego. Zwrócił uwagę na wyzwanie, jakie pandemia stanowi dla systemów ochrony zdrowia w regionie, szczególnie na Białorusi i na Ukrainie. Wiceminister podkreślił, że UE powinna być gotowa do ambitnych działań pomocowych i przeznaczenia znacznej części finansowania na pomoc naszym najbliższym sąsiadom.

Podczas dyskusji ministrowie zgodzili się co do konieczności wypracowania zdecydowanej i skoordynowanej europejskiej odpowiedzi na skutki kryzysu na całym świecie. Omówili także kierunek zmian dotychczasowych programów pomocowych, tak by umożliwiały one niezwłoczne wsparcie partnerów znajdujących się w najcięższej sytuacji oraz pozwalały na mobilizację dodatkowych środków finansowych.

Uzgodnili ponadto, że w pierwszej kolejności wsparcie skierowane zostanie na niezbędne działania krótko- i długoterminowe w zakresie pomocy humanitarnej, ochrony zdrowia oraz walki ze społeczno-gospodarczymi skutkami pandemii. UE dokona w swoim budżecie przesunięć na rzecz europejskiego pakietu pomocowego w wysokości ponad 15,6 mld euro. Uczestnicy spotkania zgodzili się także, że działaniom na rzecz wsparcia przez UE dla krajów rozwijających się powinny towarzyszyć właściwa komunikacja i przeciwdziałanie dezinformacji.

"Pandemia koronawirusa wymaga zjednoczonego, globalnego działania. (...) Musimy również pomóc naszym partnerom w bezpośrednim sąsiedztwie i poza nim, aby ograniczyć wpływ, jaki ten kryzys wywrze na ich źródła utrzymania, stabilność i bezpieczeństwo, ponieważ ich problemy są również naszymi problemami. Jest to globalna walka, którą razem wygramy lub razem przegramy. Współpraca i wspólne wysiłki na szczeblu międzynarodowym oraz rozwiązania wielostronne są krokiem naprzód w kierunku rzeczywistej globalnej agendy na przyszłość" - powiedział w środę szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.