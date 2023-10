Wojna Izraela z Hamasem może spowodować wzrost liczby uchodźców zmierzających do Europy - powiedział w wywiadzie dla agencji informacyjnej Associated Press przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

"Gdyby pojawiły się większe trudności na poziomie regionalnym, natychmiast mielibyśmy ogromne trudności w Europie z powodu uchodźców" - powiedział Michel.

"Zdajemy sobie sprawę, że w naszych społeczeństwach, w całej UE, istnieją różne uczucia, emocje wśród naszych obywateli i jest to bardzo ważne, aby nie importować do UE tego tragicznego konfliktu. To nie jest czas na większe trudności z powodu importowania konfliktów do UE" - dodał.

Michel wezwał do zwiększenia natychmiastowej pomocy krajom takim jak Egipt, który są naturalnym punktem przyjmowania osób uciekających z sąsiedniej Strefy Gazy.

W sobotę resort zdrowia w Gazie podał, że od wybuchu wojny rozpoczętej tydzień temu atakiem Hamasu na Izrael zginęło 2215 mieszkańców Strefy Gazy.

Liczba rannych wzrosła do 8714. Dane te dotyczą tylko Strefy Gazy; na Zachodnim Brzegu liczba zabitych sięgnęła 54, a liczba rannych wzrosła do około tysiąca.

Armia izraelska kontynuuje ograniczone operacje na północy Strefy Gazy i na Zachodnim Brzegu, wciąż nie jest to jednak zapowiadana ofensywa lądowa. Celem rajdów na Strefę Gazy, przeprowadzonych w piątek wieczorem, były - jak podała armia - poszukiwania zakładników uprowadzonych przez Hamas i udaremnienie prób infiltracji.

Ze Strefy Gazy w sobotę wystrzelone zostały na Izrael kolejne rakiety, pewna ich liczba została strącona przez obronę przeciwlotniczą - podała telewizja Al-Jazeera. Armia izraelska podała, że dwa "niezidentyfikowane cele" przechwycono nad Hajfą na północy kraju.

Tydzień temu, 7 października, rządzący Strefą Gazy terrorystyczny Hamas zaatakował Izrael, zabijając ponad 1300 osób, głównie cywilów, i porywając co najmniej 120 osób.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz