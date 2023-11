Nie wolno porównywać wojny w Strefie Gazy i wojny na Ukrainie; oba konflikty mają zupełnie różny charakter - oświadczył w poniedziałek w Brukseli wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych Josep Borrell przed rozpoczęciem spotkania unijnych szefów dyplomacji.

fot.: Александр Ивасенко/Adobe Stock/PTWP

"Oba konflikty mają zupełnie odmienny charakter. Czy można w ogóle porównywać to, co dzieje się na Ukrainie i to, co dzieje się w Gazie? Jednocześnie, jasne jest, że trzeba brać pod uwagę sposób postrzegania świata, aby uniknąć oskarżeń o podwójne standardy" - powiedział Borrell przed spotkaniem, które jest poświęcone m.in. sytuacji na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie.

"Potępiamy wykorzystywanie szpitali i ludzi jako żywych tarcz przez Hamas. Z drugiej strony prosimy Izrael o maksymalną powściągliwość i precyzję, aby uniknąć ofiar w ludziach" - dodał Hiszpan.

W niedzielę Unia Europejska wydała oświadczenie, w którym wyraziła "poważne zaniepokojenie pogłębiającym się kryzysem humanitarnym w Gazie".

"UE przyłącza się do apeli o natychmiastowe przerwy w działaniach wojennych i utworzenie korytarzy humanitarnych, w tym poprzez zwiększenie przepustowości na przejściach granicznych i wydzielenie specjalnego szlaku morskiego, aby pomoc humanitarna mogła bezpiecznie dotrzeć do ludności Gazy" - czytamy w apelu.

UE ponownie podkreśliła prawo Izraela do obrony zgodnie z prawem międzynarodowym i międzynarodowym prawem humanitarnym, wzywając jednocześnie do stworzenia możliwości transportów pomocy humanitarnej dla potrzebujących osób.

"UE ponawia swój apel skierowany do Hamasu o natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie wszystkich zakładników. Niezwykle istotne jest, aby Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) uzyskał dostęp do zakładników. UE potępia wykorzystywanie przez Hamas szpitali i ludności cywilnej jako żywych tarcz. Cywile muszą mieć możliwość opuszczenia strefy działań wojennych. (...) UE podkreśla, że ​​międzynarodowe prawo humanitarne stanowi, że należy chronić szpitale, środki medyczne i ludność cywilną przebywającą w szpitalach. (...)W tym kontekście wzywamy Izrael do zachowania maksymalnej powściągliwości w celu zapewnienia ochrony ludności cywilnej" - zaapelowała UE.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz