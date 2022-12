Ukrainę cieszy ogłoszenie przez Unię Europejską 9. pakietu sankcji na Rosję za jej wojnę przeciwko Ukrainie, ale martwi to, że z restrykcji zwolniono sześciu rosyjskich oligarchów - napisał w piątek na Twitterzez Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

UE zwolni z sankcji 6 rosyjskich oligarchów. fot. PAP/EPA

UE zwolni z sankcji 6 rosyjskich oligarchów

"Przyjmujemy z satysfakcją najnowszy pakiet sankcji Unii Europejskiej, ale jesteśmy zdumieni jej decyzją o tym, by ugiąć się pod presją Federacji Rosyjskiej i przyznać częściowe ulgi sześciu oligarchom. To Putin i jego przyjaciele sprawiają, że świat przymiera głodem, i to oni skorzystają finansowo na tej decyzji" - głosi tweet Jermaka.

Unia ogłosiła wcześniej w piątek 9. pakiet restrykcji na Rosję, jednak postanowiono wprowadzić nowe odstępstwo umożliwiające odmrożenie aktywów niektórych osób, które, przed umieszczeniem ich na liście sankcyjnej, odgrywały znaczącą rolę w międzynarodowym handlu produktami rolnymi i spożywczymi, w tym pszenicą i nawozami.

UE łaskawa dla oligarchów handlujących żywnością?

Jak ogłosiła UE, decyzję taką podjęto ze względu na zdecydowane opowiadanie się Unii za bezpieczeństwem żywnościowym całego świata oraz w celu uniknięcia zakłóceń w kanałach płatności za produkty rolne.

UE zastrzegła, że żadne z sankcji nie dotyczą handlu produktami rolno-spożywczymi, w tym pszenicą i nawozami, między państwami trzecimi a Rosją.