Biznes i technologie

UFG: tylko do 5 listopada można składać wnioski o zwrot wpłat za niezrealizowane wycieczki do Izraela

Autor: PAP

Data: 03-11-2023, 11:45

Tylko do 5 listopada 2023 r. włącznie podróżni i przedsiębiorcy mogą składać wnioski o zwrot wpłat za niezrealizowane wycieczki do Izraela. Również do 5 listopada należy poprawić błędy w już złożonych wnioskach – poinformował PAP Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

fot.: ID1974/Adobe Stock/PTWP