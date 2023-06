W poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach. Dostosowuje ono przepisy krajowe do przepisów Unii Europejskiej.

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach. W uzasadnieniu wyjaśniono, że projektowane rozporządzenie ma na celu dostosowanie przepisów krajowych do przepisów Unii Europejskiej w zakresie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach.

Wskazano, że przepisy dyrektywy 2002/32/WE stanowią, że stosowanie produktów przeznaczonych na pasze, w których zawartość niepożądanych substancji przekracza maksymalne poziomy określone w załączniku I do wymienionej dyrektywy, jest niedozwolone. W załączniku II do tej dyrektywy określone są natomiast progi podejmowania działań w przypadku stwierdzenia podwyższonych poziomów takich substancji.

Jak podano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia maksymalna zawartość arsenu ogółem w materiałach paszowych pochodzenia roślinnego wynosząca 2 mg/kg nie jest możliwa do osiągnięcia w przypadku np. materiałów paszowych leonardyt i torf. Rekomendowano, więc zwiększenie w nich maksymalnej zawartość arsenu ogółem. Podkreślono, że "nie spowoduje to negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt ani ludzi", ponieważ maksymalna zawartość ustanowiona dla arsenu w mieszankach paszowych uzupełniających i mieszankach paszowych pełnoporcjowych nie ulega zmianie.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia dodano też, że Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej zbadało "pewne ustalenia" dotyczące fluoru w morskich algach wapiennych.

W wyniku tego badania wskazano, że należy zwiększyć maksymalną zawartość fluoru w morskich algach wapiennych "z 1 000 mg/kg do 1 250 mg/kg". "Zwiększenie to nie spowoduje negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt ani ludzi, jako że maksymalna zawartość ustanowiona dla fluoru w mieszankach paszowych uzupełniających i mieszankach paszowych pełnoporcjowych nie ulega zmianie" - wyjaśniono.

W uzasadnieniu poinformowano też, że rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/2229 zmieniono załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE w odnoszący się m.in. ołowiu. "Dla zachowania przejrzystości zastąpiono całą pozycję dotyczącą ołowiu" - podano. "W przypadku tego zastąpienia w wykazie materiałów paszowych, w odniesieniu, do których stosuje się maksymalną zawartość wynoszącą 15 mg/kg, błędnie pominięto materiał paszowy wapienne muszle morskie" - zauważono.

Zwrócono uwagę, że niektóre materiały paszowe należące do kategorii "ryby, inne zwierzęta wodne i ich produkty pochodne" są wprowadzane do obrotu, "jako wilgotny materiał paszowy" w puszkach dla psów i kotów. Ponieważ zastępuje on mieszankę paszową, "należy w odniesieniu do niego stosować taką samą maksymalną zawartość rtęci jak maksymalna zawartość stosowana w odniesieniu do mieszanek paszowych, jako że zmiana ta nie wpływa niekorzystnie na zdrowie zwierząt" - zaznaczono.

Wskazano też, że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności "przyjął oświadczenie naukowe" na temat obecności wolnego gossypolu w całych nasionach bawełny, stwierdzając, iż należy ustanowić większą maksymalną zawartość wolnego gossypolu w materiale paszowym - nasiona bawełny. Jak podkreślono "zwiększenie to nie spowoduje negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt, bo zawartość ustanowiona dla wolnego gossypolu w mieszankach paszowych pełnoporcjowych nie ulega zmianie".

W uzasadnieniu dodano, że należy ustanowić maksymalną zawartość dioksyn i PCB we wszystkich dodatkach paszowych należących do grup funkcjonalnych spoiw i środków przeciwzbrylających.