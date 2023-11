Biznes i technologie

Ukradł wino, jajka i wekowane ogórki. Wpadł, bo zamknęli go w garażu

Autor: PAP

Data: 13-11-2023, 17:36

Aktualizacja: 13-11-2023, 17:47

Zarzuty kradzieży z włamaniem i naruszenia miru domowego usłyszał 39-latek z pow. pułtuskiego (Mazowieckie). Najpierw włamał się do jednego z domów, gdzie jego łupem padły trzy butelki wina, jajka, soki i wekowane ogórki. Kolejnego dnia na innej posesji wszedł do garażu, w którym zamknął go właściciel.

Ukradł wino, jajka i wekowane ogórki. Wpadł, bo zamknęli go w garażu. fot. shutterstock