Ukraina będzie członkiem UE

Autor: PAP

Data: 24-06-2022, 11:04

Ukraina w przyszłości będzie członkiem UE – oświadczył w piątek prezydent Wołodymyr Zełenski. Do rządu i Rady Najwyższej zaapelował o priorytetowe uchwalenie ustaw, dotyczących eurointegracji.

Zełenski: Ukraina będzie członkiem UE; fot. PAP/The Presidential Office of Ukraine

Ukraina w UE

"Ta książka nie ma od dzisiaj innego zakończenia oprócz jednego - Ukraina stanie się w przyszłości członkiem UE" - oświadczył Zełenski w wystąpieniu, opublikowanym w piątek rano.

"Ukraina to nie mostek, nie poduszka między Zachodem i Rosją, nie bufor między Europą i Azją, nie "szara strefa", nie terytorium tranzytowe i nie pogranicze między orkami i elfami. Ukraina to przyszły równy partner dla co najmniej 27 krajów UE" - powiedział Zełenski.

"Uwolniliśmy się od poniżającego określenia "kraj trzeci" (…) Jesteśmy przyszłym członkiem UE" - oświadczył.

Kluczem do sukcesu, jak zapowiedział, jest wspólne działanie wszystkich gałęzi władzy i społeczeństwa.

"Pomimo wojny kontynuujemy wprowadzanie ustaw, norm i zasad UE we wszystkich sferach życia. Rząd przygotuje mapę drogową. Lista kroków jest znana - mamy rekomendacje KE. Od Rady Najwyższej oczekujemy uchwalenie w trybie priorytetowym ustaw eurointegracyjnych, a od was wszystkich - świadomości obywatelskiej, oddania naszym wartościom i uświadomienia sobie, że nikt oprócz nas nie zbuduje europejskiej Ukrainy" - podkreślił Zełenski. Ukraina, jak dodał, powraca do rodziny europejskiej, a nie "przyłącza się do niej".

Ukraina walczy o wolność

"Ukraina walczy dzisiaj o wolność. I ta wojna zaczęła się właśnie wtedy, gdy Ukraina powiedziała o swoim prawie do wolności. Do swojego wyboru przyszłości. I widzieliśmy go właśnie w UE" - zaznaczył prezydent Ukrainy.

Rada Europejska podjęła w czwartek decyzję o przyznaniu Ukrainie i Mołdawii statusu kandydata do Unii Europejskiej.