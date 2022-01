Ukraina chce chronić swój rynek przed importem serów

Ukraina rozpoczęła procedurę ograniczenia dostępu do rynku Ukrainy dla europejskich serów. Zagraża to interesom polskiego mleczarstwa.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 31-01-2022, 12:21

Ukraina chce chronić swój rynek przed importem serów /fot. Shutterstock

- Wraz z opublikowaniem przez stronę ukraińską swoich zamierzeń, Polska Izba Mleka podjęła działania zmierzające do wyjaśnienia tej sytuacji. W pierwszej kolejności poinformowaliśmy o tym polskie Ministerstwo Rolnictwo i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii (właściwe w tym temacie). Jednocześnie poprosiliśmy polską Ambasadę w Kijowie o sprawdzenie wiarygodności źródła publikacji i uwierzytelnienie. Jednocześnie nawiązaliśmy kontakt z kilkoma kancelariami prawnymi, które przekazały nam potwierdzenie wszczęcia procedury. Muszę podkreślić doskonałą współpracę z ministerstwem rolnictwa oraz pełne zaangażowanie polskiej ambasady w Kijowie - mówi Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka.

Polskie działania na forum unijnym

Ponadto PIM poinformował Komisję Europejską oraz organizacje międzynarodowe EDA, COGECA, EUCOLITE i inne, by podjęły działania w tym zakresie, ponieważ problem nie dotyczy tylko Polski, ale całego rynku Unii Europejskiej.

W dniu 11 stycznia 2022 Agnieszka Maliszewska spotkała się z wicepremierem ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem, podczas które przedstawiła dokładnie informację na temat aktualnych problemów sektora mleczarskiego oraz szczegółowo przeanalizowano temat ukraińskiego postępowania.

Wicepremier przekazał zapewnienie, że sprawa to zostanie przez stronę Polski przedstawiona wyraźnie na arenie Komisji Europejskiej. Ponadto Polska Izba Mleka poinformowała o tym DG Trade, która jest odpowiedzialna za handel.

Komisja potwierdziła, że jest świadoma istnienia dokumentu opublikowanego w dniu 24 grudnia. Komisja Europejska wystąpiła o wpisanie jej do rejestru jako zainteresowanej strony. DG Trade Services (jednostka zajmująca się ochroną handlu) analizuje obecnie, czy to działanie (i argumenty) jest zgodne z WTO i międzynarodowymi zobowiązaniami umowy UE-Ukraina.

List ministra rolnictwa

Jak czytamy w liście ministra Kowalczyka skierowanym do Agnieszki Maliszewskiej, resort rolnictwa priorytetowo traktuje kwestię wszczętego przez Ukrainę postępowania ochronnego dotyczącego importu różnych rodzajów sera (erga omnes). Biorąc pod uwagę znaczenie rynku ukraińskiego dla polskiego eksportuserów, ewentualne nałożenie środków ochronnych w imporcie tego towaru byłoby dla branży mleczarskiej w Polsce bardzo dotkliwe. - Dlatego uważam, że w związku z tym postępowaniem konieczne jest współdziałanie administracji i branży mleczarskiej. W sprawie ukraińskiego postępowania Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ściśle współpracuje z Ministerstwem Rozwoju i Technologii (MRiT), które jest w ramach polskiej administracji resortem wiodącym w zakresie polityki handlowej, a więc również podejmowania przez Polskę działań, w tym współpracy z Komisją Europejską, w odniesieniu do środków ochronnych w imporcie wprowadzanych przez kraje trzecie - czytamy.

MRiT poinformowało Komisję Europejską, że Polska ma znaczący interes związany z postępowaniem i w związku z tym będziemy współpracować z KE w tym zakresie.

Rząd RP zarejestrował się za pośrednictwem Ambasady w Kijowie, jako strona tego postępowania.Według naszej wiedzy w postępowaniu zarejestrowała się także Komisja Europejska. Na wniosek MRiRW sprawa jest podnoszona przez Polskę w dyskusjach na forum UE (na posiedzeniu Grupy Roboczej ds. Handlowych CQG w dniu 12.01 i Komitetu Doradczego ds. Dostępu do rynków krajów trzecich MAAC w dniu 20.01).

Kwestię postępowania poruszył również na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa17 stycznia 2022 r. Sekretarz Stanu w MRiRW, Pan Ryszard Bartosik.

Ukraina pyta polskie firmy

- W odniesieniu do kwestii przekazywania przez firmy w ramach postępowania danych handlowych i producenckich, podzielam Państwa pogląd, że polskie podmioty, które zarejestrują się w postępowaniu powinny rozważyć, jaki zakres danych przekażą stronie ukraińskiej. Zgodnie z informacją MRiT w kwestionariuszach skierowanych do firm będą m.in. pytania o wielkość produkcji, wielkość eksportu na Ukrainę, wielkość eksportu do innych krajów, koszty produkcji etc. Należy podkreślić, że firmy nie mają obowiązku odpowiadania na wszystkie pytania - zaznacza Henryk Kowalski.