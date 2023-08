Największy ukraiński holding górniczo-metalurgiczny Metinwest rozpoczął seryjną produkcję makiet dział artyleryjskich i stacji radarowych wykorzystywanych na froncie w celu zmylenia rosyjskich wojsk; armia Ukrainy otrzymała już 250 takich atrap uzbrojenia - powiadomiła w piątek agencja UNIAN.

Są to konstrukcje, które pod względem wizualnym niczym nie różnią się od oryginału. Niszcząc te fałszywe cele, Rosjanie marnują precyzyjną amunicję, co prowadzi do wyczerpywania ich zasobów. Można zatem stwierdzić, że makiety wykorzystuje się w celu ochrony życia naszych żołnierzy - wyjaśnił przedstawiciel kierownictwa Metinwestu Ołeksandr Myronenko, cytowany przez ukraińską agencję.

Metinwest jest kontrolowany przez oligarchę Rinata Achmetowa, uznawanego przed rosyjską inwazją za najbogatszego obywatela Ukrainy. Achmetow, niegdyś właściciel m.in. zakładów metalurgicznych w Mariupolu, domaga się przed międzynarodowymi sądami odszkodowań od Kremla. W ocenie oligarchy straty poniesione przez jego przedsiębiorstwa sięgają dziesiątków miliardów dolarów.

Od lutego 2022 roku, czyli początku wojny z Rosją, Metinwest przeznaczył na wsparcie ukraińskiego społeczeństwa i sił zbrojnych około 4 mld hrywien, czyli 450 mln zł. Holding wyprodukował m.in. ponad 100 tys. kamizelek kuloodpornych i osłony pancerne do pojazdów wojskowych. Łączna kwota, którą Achmetow ofiarował na rzecz ludności cywilnej i armii, to około 6 mld hrywien, czyli 670 mln zł - przypomniał UNIAN.