Biznes i technologie

Ukraina: Służby: zaminowano 30 proc. terytorium kraju, to jak dwie Austrie

Autor: PAP

Data: 18-11-2022, 16:20

Rosyjskie wojsko zaminowało ok. 30 proc. obszaru Ukrainy, to terytorium porównywalne do dwóch powierzchni Austrii - poinformował w piątek Serhij Kruk, szef ukraińskiej służby ds. sytuacji nadzwyczajnych, cytowany przez portal RBK-Ukraina.