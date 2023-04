Wspólne szybkie działania mogą przynieść obu krajom wiele korzyści nie tylko dzięki uwarunkowaniom środowiskowym, dużemu, potencjalnie bardzo chłonnemu rynkowi, ale także znajomości i obecności Ukrainy na rynkach, na których jesteśmy nieobecni lub reprezentowani śladowo - uważa prof. Andrzej Kowalski, były wieloletni dyrektor IERiGŻ.

Zdaniem prof. Kowalskiego, po zakończeniu działań wojennych, a następnie po spełnieniu wymagań związanych ze staraniem się Ukrainy o członkostwo w UE Ukraina stanie się jednym z najważniejszych graczy na rynku żywnościowym nie tylko europejskim, ale także na globalnym.

- Już dzisiaj w znacznie większym stopniu powinniśmy postawić na rozwój silnych nowoczesnych, efektywnych gospodarstw i zakładów przetwórczych Polsce. Znaleźć równowagę między polityką rozwojową i społeczną w stosunku do rolnictwa - mówi prof. Andrzej Kowalski.

Jego zdaniem konieczna jest zmiana postrzegania Ukrainy tylko jako konkurenta czy wyłącznie partnera handlowego. - Już dzisiaj, mimo niepewnej sytuacji, Polska powinna rozpocząć budowę i rozbudowę wspólnych przedsięwzięć zarówno na terenach Polski południowo-wschodniej jak i na terenie Ukrainy - mówi.

W roku 2020 Ukraina eksportowała do Polski 1% zboża przeznaczonego na rynek unijny - to dane OSW. W roku 2022 (GUS) import kukurydzy z Ukrainy do Polski wzrósł o 27 035% r/r, pszenicy o 13 000%, rzepaku o 623%. Wg danych AVEC import mięsa drobiowego z Ukrainy do UE w ciągu pierwszych 8 tygodni 2023 r. wzrósł o 94%, jaj o 1370% r/r.

Albert Katana: Panie profesorze, jak można skomentować te liczby - czy to po prostu ekonomia biznesu, czy może - taka opinia jest dość popularna - gra obliczona na zniszczenie polskiej produkcji żywności?

Zacznę od końca. Jestem przeciwnikiem wszystkich bez wyjątku teorii spiskowych. Zazwyczaj wytłumaczenie zjawisk będących przedmiotem takich spekulacji da się wytłumaczyć w sposób racjonalny. Import żywności z Ukrainy - coraz większego producenta i eksportera produktów rolno-spożywczych na unijny obszar celny, po aneksji przez Rosję Krymu został częściowo zliberalizowany - zostały ustanowione kontyngenty bezcłowe, a produkty importowane musiały spełniać wszystkie parametry obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.

Import żywności z Ukrainy mimo stopniowego wzrostu nie miał dużego znaczenia: Polska importowała głównie produkty, które nie były produkowane lub produkcja krajowa była niewystarczająca np. pszenica durum, śruta słonecznikowa itp., natomiast gro ukraińskiego eksportu kierowana była na rynki poza unijne głównie krajów arabskich i afrykańskich: dla niektórych krajów import np. ukraińskiego zboża stanowił około 90% całości przywozu.

Sytuacja zmieniła się po bezprecedensowym, niczym nieuzasadnionym ataku Rosji na Ukrainę - Komisja Europejska zniosła kontyngenty na import żywności z Ukrainy. Zdecydowały o tym trzy bardzo istotne powody.

Jakie to powody?

Blokada przez najeźdźcę portów czarnomorskich tradycyjnej drogi eksportu zboża ukraińskiego. Wstrzymanie eksportu zagroziło masową, klęską głodu w wielu krajach, ceny zbóż rosły w zawrotnym tempie.

Rządy niektórych krajów rozważały wprowadzenie kartek na żywność w tym na chleb, a niedobory żywności stwarzały realne niebezpieczeństwo kolejnej, o niespotykanej wcześniej skali, fali migracji ludności do Europy.

Trzecim powodem uzasadniającym liberalizację handlu była konieczność pomocy Ukrainie. Kraje Unii, w tym Polska, miały być przede wszystkim obszarem tranzytowym, swoistym hubem do tradycyjnych odbiorców. Szybko jednak okazało się, że nie dysponujemy odpowiednią infrastrukturą, mocami przeładunkowymi, ani możliwościami sprawdzenia pod względem fitosanitarnymi i weterynaryjnymi sprowadzanej żywności.

Dla uniknięcia zatorów Polska wprowadziła nieistniejące wcześniej pojęcie "zboże techniczne", które zgodnie z wymogami handlu rolnego nie mogło podlegać obrotowi ani być przeznaczone na cele konsumpcyjne czy paszowe.

Znaczne ilości ukraińskiej żywności pozostawało w Polsce tymczasem po podpisaniu porozumienia Ukraina-Rosja-Turcja o odblokowaniu portów czarnomorskich dla ukraińskiego zboża światowe ceny żywności w zasadzie wróciły do poziomu przed agresji. W tym czasie przedstawiciele polskiego rządu nawoływali polskich producentów do poczekania ze sprzedażą zboża w oczekiwaniu na lepsze ceny.

Jaki wpływ będą zatem miały obecne działania polskiego rządu na rynek rolno-spożywczy w Polsce?

Chaotyczne działania polskiego rządu, zapowiedzi sprzecznych działań bez podawania szczegółów tylko pogłębiały chaos. Zaprzeczanie prawnym możliwościom blokady importu, a następnego dnia wprowadzenie blokady bez uprzedzenia Komisji i strony ukraińskiej, by po kilku dniach zapowiedzieć możliwość tranzytu eksportu ukraińskiego, wprowadziło niepotrzebną nerwowość oraz ograniczyło zaufanie do stabilności i przestrzegania prawa w Polsce. Zapowiedź dopłat do 1400 zł w skupie pszenicy nie tylko nie zawiera szczegółów, nie tylko jest niezgodna z prawem unijnym (możliwe są tylko notyfikowane dopłaty do obszaru, a nie do tony), to ustalenie jej wysokości powyżej poziomu cen światowych stawia pod znakiem zapytania możliwości eksportu polskiego zboża (w ostatnich latach eksportowaliśmy 7-10 mln ton). Chaotyczne działania powodują bardzo trudną sytuację rolników i przedsiębiorców w sektorze żywnościowym i coraz mniejsze możliwości skutecznej pomocy producentom rolnym.

W tej sytuacji nie rozumiem gdzie są argumenty tezy o planowym niszczeniu celowego niszczeniu polskiego sektora żywnościowego.

Układ stowarzyszeniowy pomiędzy UE i Ukrainą ustanawiający strefę wolnego handlu, w tym również zniesienie ceł, został podpisany już w roku 2014 - dlaczego dopiero teraz pojawił się tak ogromny eksport produktów rolnych na rynek UE (a w zasadzie kilku państw UE)? Czy skala tego eksportu się utrzyma, czy raczej jeszcze wzrośnie?

Ukraina od wieków według zgodnych opinii uważana jest za potencjalnego jednego z głównych światowych producentów i eksporterów. W ostatnich latach po zaprzestaniu księżycowej ekonomii, dzięki wprowadzaniu (często importowanych) technik i technologii z przestrzeganiem zasad i norm wymaganych prawem międzynarodowym, wysokiej jakości żywność ukraińska coraz częściej jest kupowana przez mniej wymagających nabywców z krajów biedniejszych, ale także przez wymagających konsumentów z bogatych krajów. Naturalna, przysłowiowa urodzajność gleb ukraińskich, rekordowa powierzchnia wyżywieniowa, tania siła robocza sprzyjają wysokiej konkurencyjności żywności ukraińskiej. Zrozumiałe trudności związane z działaniami wojennymi, wyłączenie wielu tysięcy hektarów zaminowanych urodzajnych pól, zniszczenie i rozkradzenie przez okupanta maszyn, urządzeń i infrastruktury oraz konkurencja o środki w odbudowywanym kraju nie sprzyja bieżącej produkcji i inwestycjom w sektorze żywnościowym.

Prawdopodobnie sytuacja ta spowoduje nie tylko zahamowanie tempa wzrostu produkcji i eksportu żywności, ale także jej spadek. Po zakończeniu działań wojennych, a następnie po spełnieniu wymagań związanych ze staraniem się Ukrainy o członkostwo w UE Ukraina stanie się jednym z najważniejszych graczy na rynku żywnościowym nie tylko europejskim, ale także na globalnym.

W 2019 r. na Ukrainie obszar upraw obejmował 28 mln ha - w Polsce całość użytków rolnych to nieco ponad 18 mln ha. Gleba Ukrainy słynie przy tym z żyzności, i jest w posiadaniu potężnych agroholdingów. Czy polskie rolnictwo takie, jakie jest obecnie, ma szanse w tym starciu? Jeśli nie, jakie zmiany powinny nastąpić?

W dłuższym okresie musimy liczyć się z silną konkurencją na rynku żywnościowym, ze strony producentów ukraińskich – konkurencją, której ze względu na uwarunkowania środowiskowe i ekonomiczne będzie trudno sprostać. Sytuacja może być podobna jaka spotkała rolników zachodnio-europejskich po wstąpieniu Polski do UE. Dlatego już dzisiaj w znacznie większym stopniu powinniśmy postawić na rozwój silnych nowoczesnych, efektywnych gospodarstw i zakładów przetwórczych Polsce. Znaleźć równowagę między polityką rozwojową i społeczną w stosunku do rolnictwa.

Konieczna jest także zmiana postrzegania Ukrainy tylko jako konkurenta czy wyłącznie partnera handlowego. W moim przekonaniu już dzisiaj, mimo niepewnej sytuacji, Polska powinna rozpocząć budowę i rozbudowę wspólnych przedsięwzięć zarówno na terenach Polski południowo-wschodniej jak i na terenie Ukrainy. Wspólne szybkie działania mogą przynieść obu krajom wiele korzyści nie tylko dzięki wspomnianym wyżej uwarunkowaniom środowiskowym, dużemu, potencjalnie bardzo chłonnemu rynkowi, ale także znajomości i obecności Ukrainy na rynkach, na których jesteśmy nieobecni lub reprezentowani śladowo.

Dziękuję za rozmowę.