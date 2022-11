Biznes i technologie

Ukraina: Sztab generalny: tylko w ciągu tygodnia do szpitali w okupowanym Donbasie trafiło 500 rannych rosyjskich żołnierzy

Autor: PAP

Data: 19-11-2022, 07:56

Tylko w okresie od 10 do 16 listopada do szpitali w okupowanym przez rosyjskie wojska mieście Gorłówka w Donbasie, na wschodzie Ukrainy, trafiło około 500 rannych żołnierzy wroga. Znaczna część spośród nich to osoby, które zostały niedawno zmobilizowane w Rosji - powiadomił w sobotę w porannym komunikacie ukraiński sztab generalny.