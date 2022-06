Ukraina tworzy rejestr oligarchów. Będzie dostępny publicznie

Autor: PAP (op. AT)

Data: 30-06-2022, 13:26

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zatwierdził utworzenie rejestru oligarchów. Rejestr będzie prowadzony w formie elektronicznej w języku państwowym.

Ukraina tworzy rejestr oligarchów, który będzie dostępny publicznie. fot. PAP/EPA

Zełenski zatwierdził postanowienie RBNiO z 29 czerwca "O zatwierdzeniu postanowienia w sprawie rejestru osób o istotnym znaczeniu gospodarczym i politycznym w życiu publicznym (oligarchów), trybu jego tworzenia i prowadzenia".

Środowy dekret został opublikowany na stronie internetowej głowy państwa i wszedł w życie w dniu publikacji - https://tinyurl.com/2p98n8jr. Za jego realizację odpowiada sekretarz RBNiO.

Zgodnie z rozporządzeniem Rejestr będzie prowadzony w formie elektronicznej w języku państwowym. Rejestr nie będzie zawierał informacji zawierających tajemnice państwowe lub informacje służbowe; informacje o oligarchach, które zostaną dodane do rejestru, nie mogą być uznane za poufne.

Co zawiera rejestr ukraińskich oligarchów?

Informacje o oligarchach będą wprowadzane przez zgłaszającego przez konto w serwisie i będą zawierały m.in. dane paszportowe, adres zameldowania, wykaz osób prawnych, których są beneficjentami, wykaz osób fizycznych, na których fundusze wyborcze oligarcha wpłacał pieniądze, a także uzasadnienie uznania osoby za oligarchę.

Użytkownikami Rejestru z prawem dostępu do niego będą osoby zgłaszające wpis, rejestratorzy, pracownicy administratora Rejestru, a także przewodniczący, sekretarz i członkowie RBNiO oraz upoważnieni pracownicy innych organów państwowych.

Ogólnodostępny interfejs Rejestru ma zapewniać swobodny i bezpłatny dostęp do informacji w nim zawartych poprzez publikację listy oligarchów wpisanych i wycofanych z Rejestru, formularza wyszukiwania takich osób oraz osób je zgłaszających, co zapewnia możliwość przeglądania informacji o oligarchach oraz informacji z deklaracji o ich kontaktach wprowadzonych do Rejestru.