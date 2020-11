Ukraina: W podręczniku do chemii napisano, że soda pomaga w leczeniu raka

Autorka podręcznika do chemii dla 9 klasy, który otrzymał rekomendację ministerstwa w 2017 r., radzi picie roztworu sody oczyszczonej w ramach profilaktyki i leczenia raka, złagodzenia kaszlu czy wybielania zębów. Powołała się przy tym na informacje zamieszczone na stronie internetowej Ukraińskiego Stowarzyszenia Emerytów - czytamy na stronie Hromadske.

Jak pisze portal Ukraińska Prawda-Życie, ukraińskich internautów "oburzyły porady (z zakresu) medycyny niekonwencjonalnej w szkolnym podręczniku".

Resort oświaty i nauki poproszony o komentarz w tej sprawie przez Hromadske oświadczył, że informacja o wpływie sody na zdrowie była zamieszczona w podręczniku jako materiał dodatkowy i może sprzyjać rozwojowi krytycznego myślenia u uczniów. Ministerstwo nie widzi podstaw do usunięcia podręcznika spośród rekomendowanych pozycji. Podkreślono, że autorka przez pomyłkę powołała się na stronę stowarzyszenia emerytów, a w rzeczywistości korzystała z amerykańskiego źródła.

Ministerstwo oznajmiło także, że soda nie może zapobiec chorobom onkologicznym, ale "w połączeniu z chemioterapią może spowolnić ich rozwój i zabiec rozprzestrzenianiu się do innych części ciała".

Nie ma żadnych oficjalnych rekomendacji co do stosowania sody oczyszczonej w ramach profilaktyki i leczenia chorób onkologicznych, medycyna oparta na faktach nie zawiera także danych co do zasadności takich porad - powiedział serwisowi Hromadske onkolog Andrij Hardasznikow.