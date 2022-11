Jeśli chodzi o członkostwo w UE, to dynamika wojny nie będzie decydującym czynnikiem. Możemy wstąpić do UE nawet w przypadku, gdy wojna nie będzie ostatecznie zakończona – powiedziała w Kanadzie wicepremier ds. integracji z UE i NATO Olha Stefaniszyna.

Urzędniczka, cytowana przez portal Europejska Prawda, powiedziała dziennikarzom w kuluarach Halifax International Security Forum, że nawet w sytuacji, gdy ostateczne zakończenie wojny "przeciągnie się", nie będzie to przeszkodą dla wejścia do UE.

"Nie będę robić żadnych prognoz co do terminów, ale jeśli chodzi o członkostwo, to dynamika wojny nie będzie decydującym czynnikiem. Możemy wstąpić do UE nawet w przypadku, gdy wojna nie będzie ostatecznie zakończona" - cytuje Stefaniszynę w niedzielę Europejska Prawda.

Przedstawicielka ukraińskiego rządu podkreśliła, że umowa stowarzyszeniowa UE z Ukrainą została podpisana po nielegalnej aneksji Krymu i gdy trwała wojna w obwodach donieckim i ługańskim. "Nie wpłynęło to na uruchomienie strefy wolnego handlu" - powiedziała wicepremier.