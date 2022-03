Ukraińcy powinni być zatrudniani w Polsce tylko na umowy o pracę?

Umowy śmieciowe powinniśmy pomijać, traktować jako coś gorszego. Nie powinniśmy promować ich w zatrudnianiu pracowników z Ukrainy - wskazuje Sebastian Koćwin, reprezentujący Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Autor: PAP (op. AT)

Data: 17-03-2022, 13:03

Sebastian Koćwin z OPZZ proponuje, aby Ukraińcy przybywający do Polski byli zatrudniani na podstawie umów o pracę. fot. PAP/Piotr Nowak

Ukraińcy na polskim rynku pracy

"Jest ogromnym wyzwaniem i zadaniem dla państwowych instytucji ochrona warunków pracy zarówno nowych ukraińskich pracowników, jak i pracowników polskich. W naszym wspólnym interesie - Polaków, Polek, Ukrainek i Ukraińców - są silne związki zawodowe, wzmocnienie instytucji kontrolnych i pilnowanie, by nie pojawiła się na polskim rynku pracy szeroka szara strefa" - powiedziała w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie posłanka klubu Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jak dodała, nie można dopuścić do tego, "by nieuczciwi przedsiębiorcy próbowali dopuszczać się wyzysku".

Obecny na konferencji Sebastian Koćwin, reprezentujący Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, podkreślił, że OPZZ "w całej rozciągłości popiera taką zasadę: równa płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu". Koćwin mówił m.in. o ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy. Gwarantuje ona legalność pobytu obywatelom Ukrainy, a także ich małżonkom niemającym obywatelstwa ukraińskiego, którzy wjechali z Ukrainy do Polski od początku rosyjskiej inwazji.

Koćwin wskazał, że w ustawie znalazło się wiele dobrych przepisów, ale "bardzo mało jest pochylenia się nad samym rynkiem pracy i problemami związanymi z zatrudnianiem". "Tam, gdzie będzie występowała pomoc publiczna, jakakolwiek - czy ze środków europejskich, czy rządowych - powinno być zatrudnienie na podstawie umów o pracę. Umowy śmieciowe powinniśmy pomijać, traktować jako coś gorszego. Nie powinniśmy promować ich w zatrudnianiu pracowników z Ukrainy" - podkreślił.

Potrzeba wzmocnienia Państwowej Inspekcji Pracy?

Zwrócił również uwagę na potrzebę wzmocnienia Państwowej Inspekcji Pracy, która - jak dodał - jest niedofinansowana i nie jest w stanie podołać swym zadaniom. "Nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, gdy obywatele Ukrainy będą zatrudniani na czarno bądź z pominięciem przepisów kodeksowych, czy też będą zmuszani do pracy na przykład w obozach pracy" - powiedział Koćwin.

Wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy Paulina Piechna-Więckiewicz zauważyła, że wśród uchodźców z Ukrainy miażdżącą większość stanowią kobiety, które trafią na polski rynek pracy i "spotkają się z tym, z czym spotyka się przeciętna polska pracowniczka".

"To znaczy z tym, że ma gorszą sytuację na polskim rynku pracy, zarówno w zakresie luki płacowej - którą w Polsce mamy, a do której nie lubimy się przyznawać - oraz w takim zakresie, że tzw. zawody sfeminizowane są zawodami gorzej płatnymi" - powiedziała. Piechna-Więckiewicz podkreśliła, że kobiety muszą mieć taką samą płacę za pracę i musi to dotyczyć zarówno pracowniczek polskich, jak i ukraińskich.

Jej zdaniem, uchodźcy mogą stać się ofiarami tych, którzy stwierdzą, że będzie łatwo wykorzystać osoby nieznające polskich przepisów. "Może też dojść do pogorszenia w dziedzinie zatrudniania na umowy śmieciowe" - oceniła. Przypomniała, że Lewica od lat apeluje o likwidację umów śmieciowych i wciąż ponawia ten postulat.