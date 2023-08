W I kw. br. polskie porty lotnicze obsłużyły 9,4 mln pasażerów; to o 0,6 proc. więcej niż w I kw. 2019 r. i o 65,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 r. - podał Urząd Lotnictwa Cywilnego. Najwięcej osób obsłużyło Lotnisko Chopina - 3,5 mln podróżnych.

"Rynek lotniczy intensywnie odbudowuje się po epidemii COVID-19, pomimo niesprzyjających okoliczności, takich jak agresja Rosji na Ukrainę oraz wysoki poziom inflacji" - podkreślił Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Z danych ULC wynika, że w pierwszym kwartale bieżącego roku w polskich portach lotniczych obsłużono 9,4 mln pasażerów, czyli o 0,6 proc. więcej niż w pierwszym kwartale 2019 r. i o 65,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 r. Jak przypomniał ULC, 2019 r. był najlepszym dotychczas rokiem dla polskiego lotnictwa pasażerskiego.

W pierwszym kwartale 2023 r. obsłużono 73,4 tys. operacji lotniczych. To o 13,3 proc. mniej niż w roku 2019, ale o 27,9 proc. więcej niż w pierwszym kwartale 2022 r.

Wśród portów lotniczych najwięcej pasażerów obsłużyły: Lotnisko Chopina w Warszawie (3,5 mln osób), Port Lotniczy Kraków-Balice (1,9 mln) oraz Port Lotniczy Gdańsk (1 mln). Największe wzrosty w porównaniu do 2019 roku osiągnęły porty lotnicze: Kraków-Balice (+257,3 tys. pasażerów), Katowice w Pyrzowicach (+81,2 tys.) i Gdańsk (+29,9 tys.), natomiast w porównaniu do 2022 roku: Lotnisko Chopina w Warszawie (+1,5 mln pasażerów), Kraków-Balice (+691,9 tys.) i Gdańsk (+402,4 tys.).

Jak podał ULC na swojej stronie internetowej, najwięcej pasażerów przewieźli: Ryanair (3,2 mln), PLL LOT (2,3 mln) i Wizz Air (2 mln).

W przypadku przewoźników największe wzrosty w pierwszym kwartale 2023 roku względem tego samego okresu 2019 roku wykazali: Ryanair (+513,2 tys. pasażerów), Wizz Air (+338,3 tys.) i flydubai (+32,6 tys.). W porównaniu do pierwszego kwartału 2022 roku największymi wzrostami mogli pochwalić się: PLL LOT (+1,1 mln pasażerów), Ryanair (+1 mln) i Wizz Air (+974,2 tys.).

Na trasach międzynarodowych w pierwszym kwartale 2023 roku przewieziono 8,6 mln pasażerów (+63,6 proc. do 2022 r. i +1,4 proc. do 2019 r.) i wykonano 61,7 tys. operacji lotniczych (+30 proc. do 2022 r. i -13,3 proc. do 2019 r.).

Z międzynarodowych przewozów regularnych skorzystało 8,1 mln pasażerów (+3,2 mln do 2022 r. i +27,4 tys. do 2019 r.), a z czarterowych 501,8 tys. pasażerów (+123,6 tys. do 2022 r. i +89,5 tys. do 2019 r.). Najwięcej pasażerów przewieźli: Ryanair (3,1 mln), Wizz Air (2 mln) i PLL LOT (1,6 mln).

W ruchu krajowym obsłużono 791,6 tys. pasażerów (+88,4 proc. do 2022 r. i -7,1 proc. do 2019 r.). Najwięcej osób przewieźli: PLL LOT (703,8 tys.) i Ryanair (86,1 tys.).

Jak podał ULC, w ruchu regularnym międzynarodowym i krajowym przewieziono 8,9 mln pasażerów (+67,8 proc. do 2022 r. i -0,4 proc. do 2019 r.). Najwięcej osób podróżowało do Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch. Kierunki te osiągnęły również największe wzrosty względem analogicznego kwartału w 2022 r., ale w stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku największe wzrosty odnotowano w przypadku: Włoch (+258,5 tys. pasażerów), Hiszpanii (+160,5 tys.) i Zjednoczonych Emiratów Arabskich (+73,4 tys.).

W polskich portach lotniczych w pierwszym kwartale br. odprawiono w ruchu międzynarodowym i krajowym 504,1 tys. pasażerów czarterowych (+32,7 proc. do 2022 r. i +21,7 proc. do 2019 r.). Najwięcej osób podróżowało do Egiptu, Hiszpanii i Turcji. Największe wzrosty w stosunku do pierwszego kwartału 2019 r. odnotowano w przypadku: Egiptu (+58,5 tys. pasażerów), Dominikany (+18,4 tys.) i Hiszpanii (+15,6 tys.).

Wśród przewoźników najwięcej pasażerów w ruchu czarterowym obsłużyły: Enter Air (174,1 tys., +45,9 tys. pasażerów do 2022 r.), PLL LOT (143,5 tys., +48,5 tys. pasażerów do 2022 r.), oraz Smartwings (98,2 tys., +1,2 tys. pasażerów do 2022 r.). W stosunku do pierwszego kwartału 2019 r. największe wzrosty osiągnęły PLL LOT (+90,5 tys. pasażerów), flyEgipt (+21,6 tys.) oraz Enter Air (+14,5 tys.).