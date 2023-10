W pierwszej połowie tego roku polskie lotniska obsłużyły 23,2 mln pasażerów, to o 4 proc. więcej niż w pierwszej połowie 2019 r. i o 40 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 r. - wynika z najnowszych danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Najwięcej osób podróżowało z Lotniska Chopina w Warszawie.

"Dane statystyczne wskazują, że rynek lotniczy w znacznej mierze odbudował się po epidemii COVID-19" - przekazał Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Z najnowszych danych ULC wynika, że w pierwszej połowie roku w polskich portach lotniczych obsłużono 23,2 mln pasażerów, to o 4 proc. więcej niż w pierwszej połowie 2019 roku i o 40 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 r.

W tym czasie obsłużono 172,8 tys. operacji lotniczych - o 8 proc. mniej niż w 2019 roku, ale o 19 proc. więcej niż w pierwszej połowie 2022 roku.

Wśród portów lotniczych najwięcej pasażerów obsłużyły: Lotnisko Chopina w Warszawie: 8,3 mln pasażerów, Port Lotniczy Kraków-Balice: 4,4 mln pasażerów, oraz Port Lotniczy Gdańsk: 2,6 mln pasażerów.

Największe wzrosty w porównaniu do 2019 r. osiągnęły porty lotnicze: Kraków-Balice (+565,5 tys. pasażerów), Katowice w Pyrzowicach (+216,8 tys.) i Gdańsk (+171,8 tys.), natomiast w porównaniu do 2022 roku: Lotnisko Chopina w Warszawie (+2,5 mln pasażerów), Kraków-Balice (+1,2 mln) i Gdańsk (+786 tys.).

Najwięcej pasażerów przewieźli: irlandzki Ryanair: 7,6 mln, PLL LOT: 5,3 mln i węgierski Wizz Air: 4,7 mln.

W przypadku przewoźników największe wzrosty w pierwszej połowie 2023 r. względem tego samego okresu 2019 r. wykazali: Ryanair (+1,7 mln pasażerów), Wizz Air (+477 tys.) i Enter Air (+169,5 tys.), a w porównaniu do pierwszej połowy 2022 roku: Ryanair (+1,72 mln pasażerów), Wizz Air (+1,69 mln) i PLL LOT (+1,66 mln).

Na trasach międzynarodowych w pierwszej połowie 2023 r. przewieziono 21,4 mln pasażerów (+39,7 proc. do 2022 r. i +4,6 proc. do 2019 r.) i wykonano 146,9 tys. operacji lotniczych (+21,2 proc. do 2022 r. i -8,6 proc. do 2019 r.).

Z międzynarodowych przewozów regularnych skorzystało 19 mln pasażerów (+5,3 mln do 2022 r. i +380,3 tys. do 2019 r.), a z czarterowych 2,3 mln pasażerów (+753,6 tys. do 2022 r. i +568,8 tys. do 2019 r.). Najwięcej pasażerów w ruchu międzynarodowym przewieźli: Ryanair (7,3 mln), Wizz Air (4,7 mln) i PLL LOT (3,8 mln).

W ruchu krajowym obsłużono 1,8 mln pasażerów (+42,4 proc. do 2022 r. i -0,5 proc. do 2019 r.). Najwięcej podróżnych przewiozły PLL LOT (1,5 mln) i Ryanair (305,3 tys.).