W pierwszej połowie 2023 r. przewoźnicy lotniczy przewieźli prawie 97,4 tys. ton cargo, to o 9,6 proc. więcej wobec analogicznego okresu 2022 r. - wynika z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Najpopularniejszymi kierunkami były USA, Niemcy i Francja.

Jak poinformował ULC, największe wzrosty względem pierwszej połowy 2022 roku odnotowano w przypadku USA (+19,4 tys. ton), Chin (+1,7 tys. ton), oraz Francji (+1,4 tys. ton). W pierwszej połowie 2023 r. najwięcej cargo przewiózł PLL LOT - 21,8 tys. ton. Na kolejnych miejscach znajdowali się DHL (16,5 tys. ton) i Kalitta Air (11,4 tys. ton).

"W pierwszej połowie 2023 roku przewieziono prawie 97,4 tys. ton cargo +on board+, co stanowi wzrost o 9,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku i o 70 proc. względem pierwszej połowy 2019 roku" - podał ULC.

Największy wzrost w stosunku do pierwszej połowy 2022 roku wykazał Atlas Air (+8,3 tys. ton), a następnie Kalitta Air (+7,3 tys. ton), oraz DHL (+2,3 tys. ton).

Wśród lotnisk największy tonaż w pierwszej połowie tego roku obsłużył port Chopina w Warszawie - 48,6 tys. ton, co stanowi 49,9 proc. całego cargo przewiezionego na pokładach samolotów w polskich portach lotniczych w tym okresie.

Największe wzrosty w stosunku do analogicznego okresu roku 2022 osiągnął port lotniczy Rzeszów-Jasionka (13,2 tys. ton), a następnie lotniska w Łodzi (13 ton), oraz w Poznaniu (7 ton).

"Należy zauważyć, że znaczna część omawianych wyżej wzrostów, szczególnie w porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka, dotyczy transportów z towarami dla Ukrainy, której porty lotnicze pozostają zamknięte od momentu rozpoczęcia zbrojnej agresji Rosji" - wskazał ULC.

Z danych Urzędu wynika, że w drugim kwartale tego roku przewieziono prawie 52,3 tys. ton cargo lotniczego, to o 6,5 proc. więcej niż w drugim kwartale 2022 roku i o 74,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 r.

Najpopularniejszymi kierunkami w tym czasie były USA, Niemcy i Francja - podobnie jak w całym półroczu. Największe wzrosty w drugim kwartale rdr odnotowano w przypadku USA (+10,2 tys. ton), Chin (+1,4 tys. ton) i Azerbejdżanu (+0,7 tys. ton).

Najwięcej cargo w drugim kwartale br. przewiózł PLL LOT - 12,1 tys. ton, a następnie DHL (8,2 tys. ton) i Kalitta Air (6,9 tys. ton). Największe wzrosty w stosunku do drugiego kwartału 2022 r. odnotowano w przypadku Atlas Air (+4,2 tys. ton), Kalitta Air (+3 tys. ton) oraz Western Global Airlines (+1,7 tys. ton).

Najwięcej cargo w drugim kwartale 2023 roku ponownie obsłużyło Lotnisko Chopina w Warszawie - 25,3 tys. ton, co stanowi 48,5 proc. całego cargo przewiezionego na pokładach samolotów w polskich portach lotniczych w tym okresie. Największe wzrosty w stosunku do drugiego kwartału 2022 r. wykazał port lotniczy Rzeszów-Jasionka (6,3 tys. ton), a następnie Port Lotniczy Poznań-Ławica (9 ton).