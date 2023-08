W pierwszym kwartale br. przewieziono ok. 45 tys. ton cargo lotniczego, to wzrost o 13,3 proc. rdr, oraz o 65 proc. wobec przedpandemicznego 2019 r. - wynika z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Najwięcej towarów przewiozły PLL LOT, a najpopularniejszymi kierunkami były USA, Niemcy i Francja.

Jak poinformował ULC, największe wzrosty ilościowe względem pierwszego kwartału 2022 r. odnotowano w przypadku USA (+9,2 tys. ton), Francji (+1,9 tys. ton), oraz Azerbejdżanu (+0,5 tys. ton). W porównaniu do pierwszego kwartału 2019 r. największe wzrosty były również w przypadku USA (+10,5 tys. ton), Niemiec (+4,6 tys. ton), Francji (+2,9 tys. ton).

"W pierwszym kwartale 2023 roku przewieziono prawie 45,1 tys. ton cargo +on board+, co stanowi wzrost o 13,3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku i o 65 proc. względem roku 2019" - podał ULC. Jak dodał, w I kwartale 2022 r. przewieziono samolotami 39,8 tys. ton cargo, a w 2021 r. było to 27,2 tys. ton cargo.

Najwięcej cargo w tym okresie przewiozły PLL LOT - 9,7 tys. ton, a następnie DHL (8,3 tys. ton) i Kalitta Air (4,6 tys. ton). Największy ilościowy wzrost w stosunku do pierwszego kwartału 2022 r. należał do Kalitta Air (+4,3 tys. ton), a następnie Atlas Air (+4,2 tys. ton) oraz DHL (+1,5 tys. ton). W porównaniu do 2019 r. największe wzrosty odnotowali ponownie Kalitta Air (przewoźnik nie wykonywał operacji do Polski w 2019 roku), Atlas Air (+4,2 tys. ton) i DHL (+2,7 tys. ton).

Jeśli chodzi o polskie lotniska, to największy tonaż przewieziono z i do Lotniska Chopina w Warszawie - ponad 23,2 tys. ton, co stanowi prawie 52 proc. całego cargo przewiezionego na pokładach samolotów w polskich portach lotniczych w pierwszym kwartale 2023 roku.

Drugie pod względem ilości przewiezionego cargo w pierwszym kwartale tego roku było lotnisko Rzeszów-Jasionka (11,2 tys. ton), a trzecie lotnisko Katowice-Pyrzowice (7,6 tys. ton).

Największe wzrosty ilościowe względem pierwszego kwartału 2022 r. osiągnęły porty lotnicze Rzeszów-Jasionka (+6,9 tys. ton), Gdańsk im. L. Wałęsy (+101,5 ton), oraz Wrocław-Strachowice (+25,7 ton).

W porównaniu do pierwszego kwartału 2019 roku największe wzrosty wystąpiły w przypadku portów lotniczych Rzeszów-Jasionka (+11,1 tys. ton), Katowice-Pyrzowice (+3,6 tys. ton), oraz Lotnisko Chopina w Warszawie (+1,8 tys. ton).